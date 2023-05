Bombazo: Miguel Bernardeau habla de la relación de Aitana y Sebastián Yatra

Miguel Bernardeau ha hablado de la relación de su ex pareja, Aitana, con el cantante Sebastián Yatra algo que hasta la fecha no se había producido. El hijo de Ana Duato es un actor que se ha mantenido siempre en un segundo plano. No ha querido entrar en el trapo comentando una ruptura que le ha dejado soltero. La que fue su pareja, Aitana, ya ha rehecho su vida con otro cantante como ella que conocía especialmente bien, Sebastián Yatra. En la presentación del libro de surf de un amigo suyo ’Potxoka’, Bernardeau, ha tenido que hablar de su ex.

Habla por primera vez Miguel Bernardeau de la relación de Aitana y Sebastián Yatra

Aitana Ocaña salió de OT dispuesta a triunfar, rápidamente se convirtió en una cantante de lo más escuchada. Había conseguido deja el anonimato para acabar siendo una mujer que se hace a sí misma. Encontró un amor de cuento de hadas de la mano de un actor que tenía una carrera como tal hecha.

Lo que parecía un cuento de hadas se acabó. Aitana y Miguel terminaron su carrera como pareja y desde entonces han seguido caminos muy distintos. El hijo de Ana Duato se ha centrado en su trabajo y ha presentado el libro de surf de un buen amigo suyo. Como era de esperar no han faltado las preguntas sobre su ex pareja y su nueva relación.

Miguel ha sido correcto en todo momento y se ha convertido en un referente. Como es habitual en él no habla de su vida privada con lo cual, se ha limitado a dar las gracias y poco más. La vida de su expareja sigue su curso con Sebastián Yatra con quien se le relaciona desde que rompió su relación con el actor.

De lo que sí ha hablado Migue Bernardeu ha sido de Hacienda que ha reconocido el error de pedir a su familia medio millón de euros. Un fallo que les ha perseguido durante años y como hijo de Ana Duato no ha podido evitar revelar como se sentía ante esta noticia que ha cambiado por completo el ambiente en su casa.

Bernardeu ha dicho que: “’llevan siete años destrozando mi vida familiar, personal y profesional’’ a lo que ha añadido que: ’’Perdón es que no voy a hablar de nada de esto, lo siento. He venido con mi amigo que está presentando su libro de surf, estábamos aquí tan tranquilamente’’. Desviando la atención de la prensa hacia otro lado.