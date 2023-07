Bisbal vuelve a conquistar las redes con una nueva frase que sorprende a un grupo de fans

David Bisbal es uno de los cantantes más queridos de España. El almeriense se ha ganado al público no sólo con su música sino también con su humor, espontaneidad y desparpajo, cualidades que le han hecho ser viral en varias ocasiones a través de redes sociales. En este sentido, el artista volvió a sorprender a sus fans con otra ocurrencia mientras un grupo de admiradoras le pedían una foto.

El momento fue captado en video y publicado en redes sociales donde acumula ya más de dos millones y medio de visualizaciones. La grabación muestra como varias personas le piden una foto al cantante que está subido en un coche y este intenta hablar pero le interrumpen por el nerviosismo del momento. «Pero chiquilla, hay que ver, que me interrumpís siempre», dice ante las risas de sus fans.

«Quería agradeceros y quería parar y abrir la puerta aquí para, discretamente, darme la vuelta y a ver si nos podemos echar una foto, ¿vale?», expresó Bisbal ante la alegría de todas las seguidoras que allí se encontraban.

Además el artista ha explicado que no tenía tiempo porque se tenía que ir a Madrid a cumplir varios proyectos. «Que no tengo tiempo porque me tengo que ir a Madrid porque mañana tenemos una sesión de fotos, tenemos documental, tenemos videoclip, tenemos un montón de cosas y el teatro Albéniz».

Otros momentos

El artista almeriense se hizo viral en redes sociales el pasado mes de abril, después de que se publicase un vídeo del cantante donde saluda de una forma particular a sus seguidores.

Las imágenes de David Bisbal fueron grabadas el pasado día 14 de abril, día en el que actuó en el WiZink Center de Madrid como parte del evento LOS40 Primavera Pop 2023. Un evento en el que tras su actuación, se encontró con unos fans que no dudaron en pedirle una foto.

Un usuario, de nombre Henry Gutiérrez, compartió a través de redes sociales la grabación donde se se puede ver cómo un grupo de fans espera el almeriense a la salida del recinto madrileño para saludarle tras su actuación y pedirle una foto. «¿Te puedo hacer una foto, por favor?», pregunta uno de ellos. David Bisbal saluda con mucho entusiasmo con una frase ya célebre en las redes sociales: «Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo», a lo que un fan responde: «Bien, bien, bien, bien». El almeriense también preguntó si estaban todos bien. «¿Todo bien? Pues venga, vamos a echar una fotillo».