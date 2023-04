David Bisbal reacciona al meme surgido de su frase “¿Cómo están los máquinas?”

La semana pasada David Bisbal se volvió viral en las redes, después de que se publicase un vídeo que una semana después continúa arrasando, por su espontánea manera de saludar a unos fans tras su actuación en los LOS40 Primavera Pop 2023.

«¿Te puedo hacer una foto, por favor?», le preguntaba uno de los fans a la salida del Wizink Center. Tras esto, David Bisbal saludó a los allí presentes con una frase ya célebre en las redes sociales: «Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo».

Esta frase se convirtió en un divertido meme que se viralizó rápidamente en las redes sociales, y al que David Bisbal ha reaccionado una semana después, con la naturalidad y el sentido del humor que le caracteriza, asegurando que se ha «partido de risa» con las ocurrencias de los usuarios de las redes sociales.

A través de su cuenta de Tik Tok, el artista almeriense ha publicado un vídeo que comienza repitiendo su famoso «Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo», y en el que con la simpatía que le caracteriza dedica unas palabras a los usuarios en redes sociales.

«Bueno, un abrazo muy fuerte, sobre todo, a todas esas personas que han hecho memes con este saludo que, sinceramente, me salió del corazón. Gracias. Me he partido de risa con un montón de ellos. Así que nada, un abrazo muy fuerte y os quiero a todos. Gracias», señala el artista en el vídeo.

Un vídeo que como era de esperar, ha vuelto a revolucionar las redes sociales, por la cercanía y simpatía que desprende el artista almeriense, agradeciendo su propio meme y demostrando que la vida hay que tomársela con sentido del humor.