Bertín Osborne confirma los rumores de su relación con Mar Flores: el bombazo que nadie esperaba

Mar en calma, las memorias que ha escrito Mar Flores, han generado un auténtico revuelo y estamos en disposición de afirmar que Bertín Osborne ha sido señalado públicamente. La modelo ha dado algunos detalles sobre la relación que mantuvieron en el pasado y el presentador no ha tardado en confirmar las sospechas. Nadie esperaba este bombazo, pero los rumores son ciertos y Bertín ha dado unas declaraciones para intentar que desaparezca la tensión que hay en el ambiente. A pesar de que Flores ha estado mucho tiempo escondiendo este secreto, Osborne se siente orgulloso de haber estado con ella y promete que no recuerda el motivo por el que se separaron. Según dice, es posible que fuese por razones profesionales porque en aquella época ninguno de los dos pasaba demasiado tiempo en España.

«Lo que pasó, si quieres que te diga la verdad en este instante, no me acuerdo exactamente cómo fue… pero, de alguna manera, tuvo que ser estando yo en América», responde Bertín Osborne cuando le preguntan por el final de esta polémica relación. «yo vivía en Estados Unidos, yo vivía en América y ella vivía aquí… y la verdad es que era complicado». Hay que tener en cuenta que Mar Flores ha sido una de las modelos mejores pagadas de su generación, su fama cruzó fronteras y tenía muchos proyectos en el extranjero, así que era relativamente difícil que encontrase la estabilidad sentimental al lado de una persona que también se dedicase al mundo del espectáculo.

Bertín Osborne siempre ha tenido fama de conquistador y las mujeres que han estado con él no suelen reprocharle nada porque siempre va con la verdad por delante. El artista intenta dejar en un buen lugar a sus conquistas, por eso, cuando la prensa se ha interesado por saber lo que piensa sobre Mar, ha comentado: «Es una niña a la que yo adoraba y me encantaba». Ahora solamente hace falta esperar para ver cuál es la reacción de Flores, quien se ha convertido en uno de los personajes más buscados de los últimos tiempos

La versión de Mar Flores

Aunque todavía no sabemos qué contestará Mar Flores a las últimas declaraciones de Bertín Osborne, nos podemos hacer una idea de su punto de vista porque ya ha dado algunas pinceladas. Según dice, el comunicador no estaba pendiente de ella durante la relación que mantuvieron y eso es algo que supuestamente le hizo sufrir en el pasado. «Sufrí mucho. Me pasaba horas al lado del teléfono. Tuve 400 veces la tentación de llamar. No podía entender por qué no me llamaba», ha comentado al respecto. Mar no consiguió conquistar el corazón de Bertín, aunque este último promete que entre ellos no hubo ningún tipo de traición.

La ex de Carlo Costanzia está convencida de que su generación le jugó una mala pasada y en este sentido afirma: «La España de los 90 no estaba preparada para Mar Flores. Yo era demasiado libre y vivía mi vida como se vivía fuera». Estas declaraciones han generado bastante polémica y algunos periodistas le han recordado que en aquella época no le criticaban por su situación sentimental, sino por la forma que tenía de actuar y por cómo se comportó con los medios.

¿Cómo surgió la relación?

La relación entre Bertín Osborne y Mar Flores surgió en un contexto muy particular, cuando la modelo apenas daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Él tenía 35 años, ella solo 20, y la diferencia de edad, lejos de suponer un obstáculo, se convirtió en un atractivo añadido para Mar, que veía en Bertín a un hombre con experiencia y ya consolidado tanto en su vida personal como profesional.

Según hemos podido saber, el flechazo se produjo en 1991, durante un casting de bailarinas para un espectáculo del cantante, al que Flores acudió a pesar de no tener formación en danza. No fue su destreza en el baile lo que la hizo destacar, sino la atención inmediata que despertó en Bertín, lo que marcó el inicio de una relación que rápidamente captó la atención mediática.

Durante varios meses, la pareja fue protagonista en varias revistas, consolidando la imagen de Mar como la «nueva novia de Bertín», un título que, aunque la impulsó mediáticamente, no reflejaba del todo la realidad. Bertín, pese a dejarse ver en público con ella, parecía no estar convencido de sus sentimientos, un detalle que en aquel entonces no sorprendía dada su fama de conquistador. Para Mar, sin embargo, aquella relación significó mucho más que un romance pasajero, por eso le dolió tanto la falta de interés de Osborne. no obstante, el tono conciliador que ha mostrado el presentador en su última aparición pública han dado un giro de 180 grados a este bombazo.