Ben Affleck suelta la bomba y cuenta la verdad sobre su divorcio de Jennifer Lopez: «Me sorprendió»

Durante meses, la ruptura entre Ben Affleck y Jennifer Lopez ha sido objeto de especulación, con rumores y versiones contradictorias sobre los motivos detrás de su divorcio. Sin embargo, ahora ha sido el propio actor quien ha decidido hablar con total franqueza sobre su separación, dejando claro que no hubo un gran escándalo detrás de la decisión y que, aunque la historia de amor entre ambos terminó, aún mantiene respeto por la cantante. «Me sorprendió», ha explicado Ben, pero ¿a qué se refiere exactamente? Nosotros tenemos la respuesta.

La relación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez ha sido una de las más mediáticas de Hollywood. Su historia de amor comenzó en la década de los 2000 y, tras una ruptura en 2004, ambos tomaron caminos separados durante casi dos décadas. El destino quiso que se reencontraran y decidieron casarse en julio de 2022. Lo que parecía un cuento de hadas terminó en agosto de 2024, cuando la cantante solicitó el divorcio. Finalmente, el proceso legal concluyó en enero de 2025 y el pasado 21 de febrero ambos fueron declarados oficialmente solteros. En una entrevista con la edición británica de la revista GQ, el actor de Argo ha contado su versión de los hechos, abordando el impacto que tuvo el fin de su matrimonio y aclarando que está cansado de ser señalado como el villano en esta historia.

A pesar de la expectación que generó la ruptura, Affleck ha insistido en que no hubo un detonante dramático ni una traición detrás de la decisión de separarse. «La gente siempre busca una historia de infidelidades, traiciones o algo escandaloso, pero la verdad es que las relaciones son más complejas que eso. A veces simplemente no funcionan, y eso es lo que ocurrió con nosotros», comenta al respecto.

¿Qué hay detrás de la separación?

Uno de los factores clave en la ruptura fue la diferencia en la manera en que cada uno manejaba la fama. Mientras Jennifer Lopez ha hecho de su vida personal parte de su imagen pública, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y produciendo documentales sobre su historia de amor, Ben Affleck ha preferido siempre un perfil más discreto. Según ha explicado en la entrevista, esta diferencia de enfoques se convirtió en un punto de tensión constante en la relación.

«Jennifer maneja la fama de una manera increíble. Es parte de su identidad y lo lleva con una naturalidad impresionante. Yo soy más reservado», confiesa al respecto. Esta disparidad en sus personalidades se hizo evidente con el lanzamiento del documental This Is Me… Now, en el que Lopez narró con detalle su historia de amor con Affleck. Según él mismo reconoció en The Greatest Love Story Never Told, nunca se imaginó que su relación se convertiría en un relato público de esa manera: «Me sorprendió que hablara de nosotros así».

Hasta ahora, Affleck había evitado hablar sobre su ruptura, manteniéndose al margen de los rumores. Sin embargo, ha roto su silencio después de que Jennifer Lopez concediera una entrevista en octubre de 2024 a Interview Magazine, donde describió la separación como «el momento más difícil de su vida» y afirmó que su mundo «explotó» tras la ruptura. Según fuentes cercanas al actor, esas declaraciones le hicieron reflexionar sobre cómo estaba siendo percibido públicamente y lo llevaron a querer contar su versión de la historia.

«Ben ya estaba cansado de ser retratado como el hombre amargado de la relación y de que Jen quedara como la víctima. No es que quisiera atacar a nadie, pero sentía que era importante aclarar algunos puntos y dar su versión de los hechos», declara una fuente cercana a DailyMail.

Ben Affleck da su versión de los hechos

Affleck asegura que explicar de su divorcio le resultó embarazoso porque es un asunto profundamente personal. «No es fácil exponer estas cosas, pero a veces es necesario. No hubo un gran evento que lo desencadenara. No es que uno hiciera algo terrible. Simplemente no funcionó», explica. Ha dejado claro que su separación fue el resultado de una acumulación de diferencias y no de una pelea puntual o una traición.

A pesar de todo lo sucedido, Ben Affleck sigue adelante con su vida y su carrera. El actor ha optado por centrarse en su trabajo, con varios proyectos cinematográficos en marcha tanto como actor como director y productor. Su próxima película, The Accountant 2, llegará a los cines el 25 de abril, marcando su regreso a la gran pantalla después de su participación en Air en 2023 y su última aparición como Batman en The Flash. Además, está involucrado en la producción de RIP, un proyecto que protagonizará junto a su amigo de toda la vida, Matt Damon.

Por otro lado, también tiene un compromiso profesional con Jennifer Lopez, ya que ha sido el productor de la próxima película de la cantante, Kiss of the Spider Woman, que se estrenará este otoño. Ambos han decidido mantener una relación cordial y profesional para evitar que los problemas personales afecten el lanzamiento del filme. Aunque el matrimonio no ha funcionado, el artista ha recalcado que sigue teniendo un gran respeto por su ex y que valora los momentos que compartieron.