Belén Esteban revela quién es es el beneficiario de su testamento y por qué lo ha cambiado

Belén Esteban ha explicado que ha cambiado su testamento «varias veces» porque en las primeras versiones había personas «que no tenían que estar». A pesar de que no ha dado ningún nombre, la colaboradora estaba haciendo referencia a Toño Sanchís, el que fue su representante durante sus años dorados.

En su momento ya dijo que había dejado por escrito que parte de su legado iba a acabar en sus manos, además le pidió que cuidase de su hija si le pasaba algo. El problema es que Belén y Toño rompieron su relación laboral y acabaron enfrentándose en los tribunales. La tertuliana considera que es bueno dejar por escrito las últimas voluntades para que no haya conflictos a largo plazo.

Belén Esteban ha descubierto que su compañera María Patiño no tiene hecho el testamento y le ha aconsejado que vaya a un notario para dejar este asunto cerrado cuanto antes. «Mi marido también lo tiene. Hay que hacerlo bien hecho que hay gente que se arruina por la herencia. María, tienes que hacerlo». Más adelante ha explicado que ella le ha dejado todo a Andreíta, quiere que sea su única heredera y no está dispuesta a que la joven se encuentre con ningún obstáculo cuando llegue el momento.

La ex de Jesulín de Ubrique lleva más de dos décadas trabajando en la pequeña pantalla y ha amasado un patrimonio formidable. Su primera propiedad fue un piso situado en San Blas (Madrid), pero actualmente está viviendo en un impresionante chalet situado en Paracuellos del Jarama. Belén tuvo que poner a la venta su piso para solucionar sus problemas económicos. Ahora las diferencias que tuvo con la Agencia Tributaria están solucionadas y ha aprovechado para ampliar su legado.

¿Cuánto dinero tiene Belén Esteban?

Hace unos años Belén Esteban compró un piso en Paracuellos del Jarama para regalárselo a Andrea Janeiro. La joven está viviendo en Los Ángeles, pues en España es una persona conocida y prefiere disfrutar de su anonimato en Estados Unidos. Todo hace pensar que dicha vivienda está vacía, pero no hay demasiados datos publicados al respecto porque Belén ha optado por guardar silencio. Lo que sí se sabe es que el grueso de su patrimonio lo invirtió en una empresa llamada Sabores de la Esteban que se dedica a la alimentación.

La colaboradora dio una entrevista en ‘La Resistencia’ y aclaró cuánto dinero tenía en el banco. No dio ninguna cifra exacta, pero sí dejó claro que sus problemas económicos formaban parte del pasado. «He ganado mucho dinero, pero también tuve un problema que todos sabéis, se me fue mucho dinero y tuve que pagar a Hacienda 700.000 euros. A día de hoy no debo nada a Hacienda», comentó visiblemente orgullosa. Después dio una horquilla para que los espectadores se hiciesen una idea del dinero que había en sus cuentas bancarias. «Entre 40.000 y 100.000 euros. No te doy el dato exacto, pero he invertido mucho».

También aclaró que una parte de todo esto había ido a parar a su empresa, según contó tenía camiones para que repartieran sus famosas patatas fritas. También vende gazpachos y salmorejos.

La generosidad de Belén Esteban

La empresaria asaltó a la fama a raíz de su relación con Jesulín de Ubrique en una época en la que la prensa del corazón pagaba muy bien. Gracias a este negocio Belén Esteban ganó muchísimo dinero, pero fuentes cercanas aseguran que ha sido muy generosa con ciertos paparazzi. Los responsables de ‘Sálvame’, el programa que le catapultó a lo más alto, han confirmado esta teoría. Belén ha dado muchas entrevistas de forma gratuita, entrevistas bomba que han marcado la historia de la crónica social, como por ejemplo el polígrafo que se hizo hablando de su historia con el torero.

Belén tuvo una conversación con los directores de Telecinco y decidió entrar en ‘Gran Hermano VIP’. Su participación en el concurso estuvo cargada de polémica desde el primer momento y tuvo que enfrentarse a críticas muy duras, pero terminó llevándose el maletín. Lo sorprendente es que, justo después de convertirse en ganadora, anunció: «El premio lo voy a donar». Según cuenta, se comprometió con cuatro organizaciones y prometió que iba a dar 25.000 euros a cada una. Así fue.

Andrea Janeiro, una persona independiente

Belén Esteban ha recalcado que va a dejar todo su patrimonio a Andrea Janeiro, aunque lo cierto es que la joven es una mujer completamente independiente. Cuando alcanzó la mayoría de edad se marchó a Reino Unido para iniciar su formación universitaria. Cuando obtuvo la acreditación correspondiente regresó a España, pero estuvo poco tiempo en nuestro país. Enseguida se marchó a Los Ángeles para continuar con su carrera profesional y en estos momentos no necesita a nadie para salir adelante. Belén se siente satisfecha del trabajo que ha hecho con ella e insiste en que Jesulín de Ubrique no ha puesto nada de su parte en toda esta aventura.