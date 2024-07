Belén Esteban, de los nervios por lo que ha hecho con Anabel Pantoja: «Estoy como loca»

Belén Esteban ha sido una de las protagonistas de este fin de semana al participar en la celebración doble de su querida amiga Anabel Pantoja en Sevilla. Con motivo del cumpleaños de Anabel y el emocionante anuncio del sexo del bebé que espera con David Rodríguez, el evento estuvo lleno de sorpresas y alegrías. La pareja ha anunciado que están esperando una niña, noticia que ha llenado de felicidad tanto a los futuros padres como a sus amigos y familiares. Es aquí donde entra en juego la ex de Jesulín de Ubrique, quien ha prometido cuidar a la criatura que está por venir como si fuera una sobrina.

Belén Esteban no pudo ocultar su entusiasmo cuando habló con un grupo de reporteros tras regresar a Madrid después de pasar unos días con la prima de Kiko Rivera. Con una gran sonrisa, confirmó que será la «tita Belén» de la hija de Anabel. «Yo estoy como loca, yo ya tengo una cunita y un cochecito en mi casa para cuando me la deje a mí, que a mí me la va a dejar muchas veces», declaró visiblemente emocionada. Insiste en que va a ser una niña muy feliz, a pesar de los comentarios que ha tenido que escuchar por parte de los enemigos del clan Pantoja.

La colaboradora compartió detalles de la celebración, describiéndola como un éxito total. «Todo muy bien, todos muy contentos entre amigos, con la familia y todo, la verdad es que muy contentos. Sobre todo estoy muy feliz por ella, o sea, ella está…». Además, reveló que Isabel Pantoja también está muy orgullosa y satisfecha con su sobrina. «Sí, Isabel también está muy contenta», añadió. No obstante, la artista no pudo participar en el evento y optó por quedarse en Cantora, finca que heredó de sus marido Paquirri.

Belén Esteban da detalles sobre el embarazo de Anabel Pantoja

A pesar de estar en su quinto mes de embarazo, Anabel Pantoja no planea detener su actividad profesional. Belén Esteban explicó que la influencer continuará viajando con su tía Isabel Pantoja y asistiendo a todos sus conciertos. «Sí, sí, ella va a seguir», afirmó. De esta forma ha demostrado el compromiso que tiene con la tonadillera, de hecho es una de las pocas personas que nunca le ha traicionado.

La fiesta de Anabel estuvo marcada por la ausencia de algunos de sus familiares más cercanos. Ni Isabel Pantoja ni Kiko Rivera estuvieron presentes en uno de los días más importantes para la sevillana. Esta notable ausencia ha levantado muchas preguntas y comentarios. Cuando se le preguntó a Belén sobre la ausencia de Isabel Pantoja, ella fue tajante: «No tengo ni idea de verdad. ¿Tú crees que hemos hablado de Isabel Pantoja? Pues no».

Belén Esteban quiere que todo el mundo sepa lo feliz que está. Le hace mucha ilusión que su amiga vaya a tener una niña: «Era lo que yo quería. No he acertado, era lo que yo quería. Es que mañana es el cumpleaños de Anabel y hemos celebrado todo junto muy bonito y muy emocionante».

La tertuliana ha dado más detalles sobre todo lo que está pasando en la vida de la influencer en ‘Ni que fuéramos’, el programa donde trabaja desde la cancelación de ‘Sálvame’. Utiliza esta plataforma para defender a Anabel, asegurando que la sevillana no le ha hecho daño a nadie. Simplemente quiere disfrutar de su nueva etapa junto a David, el fisioterapeuta con el que tendrá a su primera hija.

La nueva guerra de Belén Esteban contra Jesulín de Ubrique

Sin embargo, no todo es motivo de felicidad en la trayectoria mediática de Belén Esteban. En su última intervención, la polemista aprovechó la oportunidad para lanzar una dura advertencia a Jesulín de Ubrique. Con firmeza, dijo: «Que lo cuente todo». Esta declaración ha generado especulaciones sobre posibles revelaciones o conflictos pendientes entre ellos. Pero, ¿qué ha pasado realmente?

Según ha salido publicado, el torero está preparando un documental que verá la luz próximamente y que tiene como objetivo profundizar en su biografía. Cuantas más cosas se sepan, peor podría quedar Belén, de ahí que el foco esté puesto en ella. No obstante, la colaboradora promete que está muy tranquila y que no tiene ninguna razón para estar enfadada.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos afirmar que el fin de semana de Belén Esteban en Sevilla ha estado lleno de emociones. Su alegría por el próximo nacimiento de la hija de Anabel Pantoja y su participación en las celebraciones reflejan su estrecha amistad con la influencer. A pesar de las ausencias notables y los comentarios sobre Jesulín de Ubrique, Belén ha demostrado una vez más su capacidad para ser el centro de atención. La próxima llegada del bebé fortalecerá aún más los lazos entre estas dos grandes amigas, pero ¿qué puede pasar hasta que llegue este momento?

Fuentes cercanas y varios periodistas, entre los que se encuentran Diego Arrbal, defienden que Jesulín ya lo tiene todo preparado para empezar a grabar su docuserie. Sería un proyecto parecido al que protagonizó Rocío Carrasco en Telecinco. Lo único que se desconoce es la fecha, por eso Belén debe estar tan antenta.