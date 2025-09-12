El aviso de Roberto Brasero sobre lo que va a pasar el fin de semana en España: nadie se lo imaginaba

Roberto Brasero lanza un aviso sobre lo que va a pasar el fin de semana, nadie se lo imaginaba y puede realmente cambiarlo todo. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días de temporada. Deberemos estar muy pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no pensábamos que llegarían tan pronto. Expertos en el tiempo, como Roberto Brasero, no dudan en adelantarse y nos advierten de lo que está a punto de pasar, de tal forma que tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas. La previsión del tiempo para este fin de semana pone los pelos de punta.

Nadie se lo imaginaba lo que está a punto de pasar

Lo que está a punto de pasar en estas próximas jornadas, pone los pelos de punta, habrá llegado ese momento de visualizar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha quizás no hubiéremos ni tenido en consideración.

Son días de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante un destacado giro de guion que nos puede lanzar contra lo peor de un otoño que llega con importantes novedades.

Es clave que estemos preparados para dar un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. En estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Será mejor no confiarnos y no pensar que nos está esperando algo realmente nuevo, sino todo lo contrario.

El verano parece que se marcha a toda velocidad, pero cuidado, no significa que no tengamos esos momentos estivales que pueden acabar siendo los que nos afecten de lleno.

Roberto Brasero avisa de lo que va a pasar el fin de semana en España

El fin de semana en España está a punto de pasar algo sorprendente, Roberto Brasero no duda en darnos una serie de novedades importantes para las que debemos estar preparados. Es momento de aprovechar estos días u horas de sol, porque lo que está a punto de llegar puede cambiarlo todo por momentos.

Será mejor que no dejemos atrás la ropa de verano, Roberto Brasero nos explica en su previsión del tiempo: «Pero el protagonismo a partir del jueves ya no estará en las lluvias sino en las temperaturas que iniciarán un camino ascendente en la mayoría de nuestros territorios y el fin de semana seguirán subiendo allí donde no lo harán todavía mañana y pasado. Es el caso del noroeste peninsular: Galicia, Asturias, León y parte de Palencia, donde el jueves bajarán ligeramente las temperaturas. En el resto de España ya irán subiendo y podremos llegar a 31º en Madrid y en Ciudad Real, 33º en Badajoz, Alicante o Huelva, 35º en Murcia y hasta 36º en Córdoba. En Canarias suben ligeramente las máximas, sin cambios en las mínimas y soplará alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas; tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas con precipitaciones en las islas de mayor relieve, débiles en general, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto sin descartar nubosidad de evolución en el interior de Tenerife».

Siguiendo con la misma previsión: «Para el viernes pueden bajar las temperaturas en el Cantábrico y también en el área mediterránea, pero seguiremos sumando algún grado en el resto de España. Y así llegaremos a un fin de semana con un sábado en el que seguirán las lloviznas por la mañana en el Cantábrico y alguna tormenta en Cataluña, y con nubes altas en resto de España que no dejarán lluvias, pero impedirán que suban más las temperaturas. Las máximas superarán 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20 en el área mediterránea y el Guadalquivir. Y el domingo tendremos un día de sol radiante, con cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de la Península excepto del litoral de la Comunidad Valenciana donde el viento de levante nos puede dejar una jornada de mucha nube baja y algunas lluvias débiles. Ahí bajarán las temperaturas y en el resto subirán ese día para disfrutar de un tiempo otra de vez de verano».