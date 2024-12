Aviso especial para estas zonas de España: más de 1 metro de nieve a partir de este día exacto

Más de 1 metro de nieve a partir de este día exacto, una situación que quizás hasta ahora no habíamos visto llegar. Este otoño casi invierno está dando señales de cambios, con las temperaturas por encima de lo que sería habitual en esta época del año. Tenemos por delante una serie de situaciones que pueden llegar a ser las que nos acompañen en estos días que nos están esperando. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos espera y en lo que puede pasar.

Este puente debemos prepararnos para vivir unas jornadas en el exterior en las que todo es posible. Teniendo en cuenta que hemos tenido un poco de todo, desde los días en los que las altas temperaturas se han convertido en noticia, hasta estas jornadas en las que el mal tiempo amenaza con la mayoría de nuestras actividades. Miramos al cielo y esperamos conocer la llegada de buen o mal tiempo, sólo los expertos saben reconocer unos mapas del tiempo que obligan a lanzar un aviso especial para estas zonas en las que todo puede pasar en este puente.

El aviso especial para estas zonas de España

España se prepara para recibir un temporal de frío y nieve que pueden ser los que marcarán la diferencia, de la mano de unos cambios que son claves y que pueden ser los que nos acompañen en unas jornadas en las que el tiempo juega un papel fundamental.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en esa previsión del tiempo que puede hacer que este puente sea un poco más o menos especial. Poder hacer realidad nuestros planes, pasa en gran medida por un fenómeno que implica precaución, pero también alegría.

Una de las señales de que se acerca la Navidad y también el frío, es, sin duda alguna, la llegada de esa nieve que es esperada por todos. En especial por esas zonas turísticas en las que debemos empezar a prepararnos para recibir este fenómeno poco común que puede ser el que marque una diferencia importante.

Tenemos por delante una serie de elementos que acabarán siendo los que nos marquen en unas jornadas en las que todo es posible. Una opción que acabará siendo la que marque un antes y un después, los expertos no tienen ninguna duda de lo que llega con fuerza.

En estas zonas de España la nieve será una realidad

Hasta 1 metro de nieve puede nevar en determinados puntos del país. Se avecina un destacado cambio en el tiempo que puede ser clave. Alejándonos de lo que quizás quieren los amantes del buen tiempo y de la playa, acercándonos a una situación de lo más navideña.

La AEMET ha lanzado varios avisos que desde el canal de El Tiempo tienen muy presentes: «Este primer temporal invernal que llegará a España a lo largo del Puente de Diciembre va a traer frío y mucha nieve. La nieve se espera que caiga en cotas medias y bajas y los acumulados pueden ser muy importantes en algunas zonas de montaña, por lo que ya se activan avisos por nevadas. El sábado por la tarde comenzarán a producirse nevadas en el norte peninsular, en la Cantábrica y Pirineos principalmente, aunque también en el norte del Ibérico con cotas que irán bajando hasta los 900-1000 metros. De cara al domingo y el lunes, las cotas bajarán hasta los 500-700 metros».

Las zonas más afectadas por este fenómeno serán: «El área pirenaica será la zona de España que más nieve reciba durante este episodio. Al menos hasta el lunes los acumulados pueden acumular más de un metro de nieve. La cota bajará el domingo a los 500 metros y hasta el martes no se descarta que sigan nevando a cualquier cota. La Cordillera Cantábrica será también otra zona muy favorecida por las nevadas en los próximos días. El sábado comenzará a nevar a partir de los 900-1000 metros al igual que en Pirineos, pero el domingo la cota también bajará hasta los 700-800 metros. El norte del sistema Ibérico también puede acumular varios centímetros de nieve. Aunque no sean tan copiosas con en los casos anteriores, no se descarta sumar más de medio metro de nieve hasta el lunes. Las cotas también bajarán hasta los 500-600 metros. En esta ocasión la nieve llegará a la zona centro. Aunque se esperan nevadas mucho más débiles que en el norte de la península, en el sistema Central y también en la Sierra de Madrid la nieve haría acto de presencia. La última previsión apunta a que en Sierra Nevada y otras zonas de las sierras del este de Andalucía podrían recibir algunos copos. Allí se producirían de cara a lunes de la próxima semana».