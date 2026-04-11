Aviso de la AEMET por tormentas, lluvias de más de 30 l/m² y granizo en estas seis provincias de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido este sábado un aviso por un episodio de inestabilidad que afectará en las próximas horas a varias zonas de España, con especial incidencia en seis provincias donde se esperan tormentas localmente fuertes, lluvias intensas y posible granizo.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Las precipitaciones asociadas a estas tormentas podrán ser muy intensas en intervalos cortos, con acumulados que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado (l/m²) en poco tiempo en algunos puntos.

Este tipo de episodios puede provocar:

Encharcamientos urbanos.

Problemas en la red de drenaje y carreteras.

Crecidas rápidas en ramblas y barrancos.

Tormentas a partir del mediodía y evolución rápida.

A partir del mediodía, las nubes de evolución crecerán en varias provincias debido a la interacción de masas de aire y convergencias de viento en superficie. El relieve también favorecerá el desarrollo de núcleos tormentosos más activos.

Se esperan aguaceros localmente intensos en zonas del Sistema Central, especialmente en las provincias de Segovia y Ávila, pudiendo extenderse de forma más aislada al sur de Segovia, Burgos y el norte de Cáceres.

11/04 20:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | Castilla y León: nevadas y tormentas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/qvxyC0edHd pic.twitter.com/8lKEibjCpk — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) April 11, 2026

Viento fuerte, granizo y aparato eléctrico

En estas zonas no se descartan:

Granizadas localizadas.

Rachas de viento de 60 a 70 km/h.

Actividad eléctrica frecuente.

Estas condiciones responden a una atmósfera muy inestable, con aire cálido en superficie y aire frío en altura, lo que favorece el desarrollo de tormentas intensas.

Segundo foco de inestabilidad

El otro núcleo de actividad tormentosa se ubicará en el este de Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga y Jaén.

Los chubascos serán irregulares, pero localmente intensos, con posibilidad de granizo y rachas de viento convectivo que podrían superar los 70 km/h en algunos episodios.

Algunos chubascos esta tarde de inestabilidad en Andalucía. pic.twitter.com/mDBQhVs3fC — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) April 11, 2026

Extensión de las tormentas en la noche

De cara a la noche, los modelos apuntan a que las tormentas podrían ganar organización y extensión entre Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada.

Incluso podrían alcanzar el sureste de Badajoz, donde no se descartan chubascos de cierta entidad.

Avisos amarillos

La AEMET mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en distintas demarcaciones, entre ellas:

Sistema Central de Ávila.

Campiñas de Sevilla y Córdoba.

Sierra Norte de Sevilla.

Valle del Guadalquivir (Jaén).

Cuenca del Genil.

Alpujarras y Sierra Nevada.

Se esperan acumulados de más de 15 l/m² en una hora y posibilidad de granizo.

Posible empeoramiento

Los modelos de alta resolución apuntan a acumulados superiores a 40 l/m² en 6 horas en zonas del sur de Segovia y Ávila, así como en puntos de Andalucía occidental y oriental.

No se descarta que la inestabilidad se amplíe a otras áreas conforme avance el día.

Cambio de tiempo generalizado en España

Este episodio supone un cambio notable respecto a jornadas previas más estables, con un aumento claro de la inestabilidad atmosférica en gran parte del país.

La evolución será rápida y muy irregular, con tormentas que pueden formarse, intensificarse y desplazarse en pocas horas.

Se recomienda extremar la precaución en desplazamientos y evitar zonas propensas a inundaciones repentinas, ya que las tormentas pueden descargar con fuerza en muy poco tiempo.

La combinación de lluvia intensa, viento, granizo y aparato eléctrico puede generar situaciones de riesgo de forma súbita, especialmente en entornos urbanos y zonas de montaña.

La AEMET actualizará los avisos en función de la evolución de la situación meteorológica, que podría variar tanto en intensidad como en localización a lo largo del día.

Las autoridades insisten en seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados ante posibles cambios en la previsión.