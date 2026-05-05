Los astrónomos instan a los españoles a mirar al cielo hoy: llega una lluvia de estrellas fugaces sin precedentes

Este 5 de mayo, los españoles tienen una cita con el cielo nocturno: llega la mejor lluvia de estrellas de mayo, las Eta Acuáridas. El Instituto Geográfico Nacional explica que «el radiante de la lluvia saldrá en torno a las 4 de la madrugada, e irá subiendo por el cielo a medida que nos acercamos al amanecer, por lo que es mejor ver la lluvia en la última parte de la noche».

La lluvia es visible todos los años entre el 19 de abril y el 28 de mayo. Su observación es favorable en zonas del trópico como las islas Canarias y el hemisferio del sur, aunque también se podrá ver en el hemisferio norte. Sin embargo, este año no es el ideal para verlas, ya que la iluminación de la Luna estorbará bastante.

Aun así, el IGN (Instituto Geográfico Nacional) sentencia que «conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente. Lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad».

¿Qué es esa lluvia de estrellas?

Estos meteoros son fragmentos del cometa 1/P Halley. Todos los años, la Tierra pasa por un anillo poblado de fragmentos desprendidos del cometa. El IGN explica que «cuando uno de esos fragmentos (o meteoroides) entra en contacto con la atmósfera terrestre, se calcina por la fricción con el aire creando así el resplandor luminoso que conocemos como meteoro o estrella fugaz».

Los meteoros de este cometa tienen una tasa de actividad de entre 40 y 85 meteoros por hora y una velocidad bastante alta, unos 66 kilómetros por segundo. Para los observadores en nuestra latitud, el radiante de las Eta Acuáridas se situará por encima del horizonte cuatro horas después de la medianoche hasta el amanecer.