Asraf Beno, preocupado por su subida de peso: «Peso 105 kilos y no bajo, sumo»

Desde que acabó su paso por Supervivientes, Asraf Beno ha experimentado un notable incremento de peso que ha generado una gran preocupación en él. A pesar de su dedicación al ejercicio y su esfuerzo por mantener una alimentación equilibrada, la balanza sigue marcando cifras en ascenso, lo que ha afectado tanto su bienestar físico como emocional. «Nunca había llegado a pesar tanto y la verdad es que no lo entiendo. Estoy haciendo más deporte que nunca y comiendo bastante bien, pero en lugar de bajar de peso sigo sumando», ha empezado diciendo. «Peso 105 kilos y no bajo, subo». Después ha reconocido: «No me gusto, de ganar un certamen de belleza a verme así, no estoy seguro conmigo mismo».

El conocido «efecto rebote» tras un periodo de restricción extrema es un fenómeno común entre los concursantes de realities de supervivencia, ya que el cuerpo reacciona al déficit calórico prolongado recuperando el peso perdido con rapidez. Sin embargo, en el caso de Asraf, este proceso ha sido más drástico de lo habitual. Su peso ha superado los 105 kilos, una cifra que nunca había alcanzado antes y no ha logrado reducirlo, a pesar de implementar una rutina de entrenamiento más intensa que nunca.

El aumento de peso ha tenido un impacto directo en su autoestima y en la forma en que percibe su imagen. Los cambios físicos han sido notorios, especialmente en la zona abdominal, donde ha experimentado un incremento visible de volumen. Además ha manifestado una sensación de hinchazón constante, lo que ha acentuado su malestar. Aunque mantiene su misma esencia y carácter, no se encuentra en su mejor momento.

El aumento de peso de Asraf Beno

Muchos han sugerido que el aumento de peso podría deberse a un incremento de masa muscular provocado por el ejercicio, ya que ha estado sometido a un régimen de entrenamiento más exigente. Sin embargo, su principal preocupación sigue siendo la acumulación de grasa, un problema que no ha conseguido revertir. La falta de resultados, a pesar de su disciplina y esfuerzo, ha generado frustración y desmotivación en su proceso de cambio físico. «Estoy con más barriga, tengo peor cuerpo… Me defraudo al verme cómo estoy físicamente. De carácter sigo siendo el mismo, natural… pero no estoy en el mejor momento de mi vida», comenta al respecto.

El ex concursante de Gran Hermano VIP ha explorado diversas opciones para revertir esta situación. Ha modificado su alimentación, ha intensificado sus entrenamientos y ha buscado asesoramiento en expertos en nutrición y fitness. Sin embargo, hasta el momento, los esfuerzos no han dado los frutos esperados. Esta dificultad para perder peso ha hecho que se plantee la posibilidad de acudir a especialistas que puedan ayudarle a encontrar la causa de su aumento progresivo.

Además, en su intento por recuperar su bienestar físico, ha empezado a experimentar con nuevos métodos de entrenamiento y dietas más específicas. Su objetivo no es solo perder los kilos ganados, también sentirse bien consigo mismo y recuperar la imagen con la que se sentía cómodo antes de su participación en el concurso.

La nueva etapa de Asraf Beno

Mientras enfrenta este reto, Asraf también está inmerso en una etapa trascendental de su vida personal. Junto a su mujer, Isa Pantoja, está esperando su primer hijo, lo que ha añadido nuevas reflexiones y decisiones a su día a día. La pareja ha debatido sobre cuestiones como la educación religiosa que recibirá el bebé y la elección de un nombre que represente tanto la cultura española como la árabe.

En cuanto a la educación espiritual del niño, han decidido brindarle la posibilidad de conocer ambas tradiciones sin imponerle ninguna creencia en particular. La convivencia entre dos culturas y religiones en su familia es un aspecto que valoran enormemente y su intención es inculcarle valores fundamentales sin restringir su libertad de elección en el futuro.

Asraf Beno también ha tenido que lidiar con la presión mediática y las opiniones de quienes siguen su trayectoria. En redes sociales, las reacciones han sido diversas, con seguidores que lo apoyan incondicionalmente y otros que han comentado sobre su transformación física con opiniones poco empáticas. Sin embargo, ha recibido muestras de apoyo por parte de aquellos que comprenden el difícil proceso que está atravesando y le animan a seguir adelante.

El proceso de adaptación a estos cambios no ha sido sencillo, pero Asraf sigue en la búsqueda de respuestas y soluciones para estabilizar su peso y recuperar su normalidad. Mientras tanto, sus seguidores continúan mostrándole apoyo en este camino, alentándolo a mantener la motivación y la confianza en sí mismo para superar esta etapa. A pesar de los retos que enfrenta, su determinación por mejorar y encontrar el equilibrio sigue intacta.