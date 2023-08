Así es el nutricionista Pablo Ojeda: por qué se hizo famoso y toda su trayectoria

Pablo Ojeda es uno de los nuevos concursantes de Pasapalabra para las ediciones que coparán la franja horaria entre las 20:00 y las 21:00 horas en la televisión en España. Uno de los programas con mayor caché de la TV no se apaga en agosto y regresa con más ediciones trepidantes de un concurso en el que los protagonistas tienen como acompañantes de lujo a un elenco de famosos entre los que destaca este nutricionista, con gran peso en la pequeña pantalla en los últimos tiempos gracias a sus consejos y habilidades comunicativas.

Para entender bien quién es Pablo Ojeda hay que acudir a sus orígenes, y estos están en Sevilla, lugar en el que nació en el año 1982. Ojeda, por tanto, tiene en la actualidad 41 años y se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los dietistas más famosos de los medios de comunicación en España.

Los estudios y trabajo de Pablo Ojeda

Además de su faceta como colaborador en televisión y su profesión, nutricionista y dietista, Pablo Ojeda forma parte de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que utiliza la psicología y los hábitos alimenticios para, combinados, tratar de encontrar una solución para las personas con obesidad. Además, tiene entre su formación un máster en coaching nutricional y psiconeuroinmunología clínica, además de estudios que le llevan a ser considerado como un especialista en Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

Ensalada de sandía,queso feta, cebolla morada, aceitunas negras y perejil, aderezada con zumo de limón, lima y aceite de oliva.

Una ensalada diferente, rápida, nutritiva y super sabrosa. pic.twitter.com/xGQVBIq1ku — Pablo Ojeda (@pabloojedaj) July 15, 2023

Pablo Ojeda y su llegada a la TV

El rostro de Pablo Ojeda se ha convertido en familiar para muchos de los españoles que siguen los distintos canales de televisión, y es que el nutricionista participa o ha participado en diferentes espacios televisivos de Canal Sur, La Sexta y TVE, en todos ellos como colaborador en el aspecto de la nutrición para una vida saludable. En La Sexta tiene una colaboración en el programa de Cristina Pardo, donde intenta dar consejos para establecer buenos hábitos alimenticios en el día a día, al tiempo que se anima a aconsejar sobre distintas recetas.

Además, Pablo Ojeda ha escrito como autor o coautor, varios libros relacionados con la alimentación y la dieta, caso de Trucos Fáciles para Comer Bien sin Gastar de Más, que publicó junto a Salomé García, o Vamos a Llevarnos Bien, junto a Virginia Troconis. Además, el Manual de la Compra Inteligente es otra de sus obras.

El cambio en la vida de Pablo Ojeda

Hace unos meses, en febrero, Pablo Ojeda sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir una fotografía suya de hace un tiempo, en la que se le ve con un aspecto totalmente diferente y con más peso en su cuerpo. El nutricionista acompañó la fotografía, cuyo cambio se puede ver en el día a día, del siguiente mensaje. «Lo difícil no fue mejorar físicamente, lo difícil fue entender que mi cabeza no me acompañaba en diferentes circunstancias de vida y por ello las decisiones eran desacertadas. Mi gran cambio no fue físico, indudablemente el gran cambio fue mental».