Serio aviso de un experto a los que toman este tipo de leche tan común

La leche es uno de los alimentos más consumidos a nivel global por mayores y pequeños. Hay diferentes tipos de leches clasificadas en función de su contenido graso: leche entera (tiene al menos un 3,5% de materia grasa), leche semidesnatada (entre 1,5% y 1,8% de materia grasa) y leche desnatada (menos de 0,5% de materia grasa). Son muchas las personas que eligen la leche semidesnatada y desnatada para adelgazar.

Sin embargo, el nutricionista Pablo Ojeda ha explicado en ‘Más Vale Tarde’ que estas no tienen apenas diferencia respecto a la entera cuando se trata de bajar de peso. «Ningún alimento por sí solo tiene la capacidad de engordar», ha empezado.

Ahora bien, sí ha aclarado que a la leche desnatada «se le quita mucho porcentaje graso». Mientras, «la semidesnatada se ve más blanca porque tiene más grasa». Es cierto que ambos tipos de leche tienen menos calorías que la entera, pero «es mucho más interesante coger, por ejemplo, una leche entera que tiene unas 70 calorías más, pero me va a saciar más».

En cuanto a la leche sin lactosa, el nutricionista ha señalado que la única diferencia es que no tiene lactosa, nada más. «La lactosa es una molécula de dos azúcares: glucosa y galactosa. Como el intestino de la gente intolerante no es capaz de asimilarla, rompe la molécula y ya no va junta, sino separada. Por eso tiene tiene un punch más dulce y es un poquito más oscura».

¿Cuánta leche se debe tomar al día?

La leche es un alimento muy importante en la dieta, tal y como señala la Organización Interprofesional Láctea. Proporciona un alto contenido de nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo: hidratos de carbono, grasa, proteínas de alto valor biológico y vitaminas minerales y liposolubles.

Una de las preguntas más repetidas es la cantidad de leche que se debe tomar al día. Lo que recomiendan los nutricionistas es entre dos y cuatro raciones de lácteos diarias, aunque la cantidad depende de la edad y de otros aspectos, como el estilo de vida.

Una vaso de leche equivaldría a entre 200 y 250 mililitros, mientras que un yogur pesa aproximadamente 125 gramos y la porción de queso fresco es de unos 60 gramos. Con estas pautas, es relativamente sencillo alcanzar las tres raciones al día, de media.

Los lácteos acompañan nuestra dieta desde hace 7.000 años. Saludables y nutritivos, no olvides tomar al menos 3 al Día. https://t.co/ypkHiBmBaI vía @elcomerciodigit #3alDía