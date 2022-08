Así es la lujosa y cara urbanización en la que vive Aída Nízar

La familia de Aída Nízar, muy conocida por sus colaboraciones con la pequeña pantalla en programas como Gran Hermano, posee varias viviendas lujosas en la urbanización Cabopino, en Marbella. La empresaria y reportera ha pasado largas temporadas en esta urbanización y se conoce que ha habido más de un conflicto por la persistencia de ella por conocer todos los detalles de la administración de la urbanización.

Los conflictos de la urbanización donde vive Aida Nízar

Ella no es la única vecina que parece en contra de la administración del lugar, son todo un grupo de vecinos los que se enfrentan al presidente de la comunidad. Gianni Fieno, ocupa el puesto de presidente de la comunidad desde hace 14 años, pero muchos vecinos se han mostrado descontentos con la gestión. La lujosa comunidad maneja un gran capital, pero los vecinos creen que en las facturas y la gestión de ese capital no hay transparencia.

El capital de esta comunidad se cuenta en millones, es una zona exclusiva y lujosa, por ello, la falta de transparencia está jugando en contra de la administración. En este conflicto, también se ha visto implicado Ángel Nozal, exalcalde de Mijas y actual concejal de este ayuntamiento.

Él no figura como administrador de la urbanización donde Aída Nízar tiene sus propiedades, pero su pareja sí que lo es. Él habría desempeñado funciones muy similares a las de un administrador, pues ha acudido al menos a una junta, sentándose en la mesa junto a los cargos de la comunidad y al presidente.

Además, se conoce que llevaba documentación de la comunidad e incluso ha explicado a los vecinos los detalles de las cuentas de la comunidad. Los vecinos descontentos, afirman que cuentan con actas con la firma de Nozal, sabiendo que esta actividad de administrador podría suponer una incompatibilidad con el cargo político que ostenta en el Ayuntamiento.

Las declaraciones de ambos bandos a los medios

«Me encantaría que me ayudasen a acabar con esta corrupción tan brutal que he descubierto en este paraíso, en el que tienen engañados a tantos comuneros maravillosos. Ellos depositan la confianza en un presidente que, además de no ser residente, está defraudando a Hacienda y está defraudando en nuestro nombre» Aída Nízar quiso dar su propia versión en unas declaraciones a El Español.

Parece que esta misma siente rabia e impotencia de no poder controlar la situación, viendo en lo que se ha convertido esta lujosa urbanización que a tantos enamora. Además, ella dejaba claro que no había iniciado este movimiento por fines lucrativos ni buscando ganar más poder «Mi única y nombre ambición es que a los maravillosos propietarios confiados de Cabopino, la mayoría ingleses y andaluces, no se les siga robando y en engañando por su ingenuidad.».

Para el actual presidente de la urbanización, Gianni Fieno, estas declaraciones y sospechas de las que ha sido objeto su administración son «son extremadamente pobres y basadas en nada». Además, como recoge 20Minutos, tales declaraciones «dañan fuertemente el ambiente de nuestra comunidad».

Por el momento, Aída y los vecinos han solicitado que una censora de cuentas revise la contabilidad y fiscalidad. También, se han pedido las cuentas auditadas de la comunidad a los juzgados de Marbella.