Aunque fue uno de los personajes más queridos (y también odiados) de España, muchos se preguntan dónde está Aída Nizar en estos momentos. La vallisoletana abandonó hace mucho la televisión y no ha vuelto a los programas de Mediaset.

Tras protagonizar años de grandes polémicas desde que saliese expulsada de la quinta edición de ‘Gran Hermano’, decidió centrarse en otro tipo de proyectos lejos de la fama. Aunque no salga en los programas, lo cierto es que no ha dejado atrás su particular carácter.

Aída está inmersa en su empresa de reformas y de interiorismo, de la que comparte sus proyectos en su cuenta de Instagram. La que fuera miembro del PP de Castilla y León se ha subido al carro de los Bitcoins, intentando hacer dinero gracias a la moneda virtual por excelencia.

Aunque solo permaneció una semana en la casa de Guadalix, lo cierto es que rápido se convirtió en una de las caras más habituales de espacios como ‘TNT’, ‘Crónicas Marcianas’ y ‘A tu lado’, entre otros programas de Telecinco.

En 2011 volvió a un reality, esta vez lo hizo en ‘Supervivientes’, el más extremo de todos los que hay en España, con permiso de ‘El conquistador del fin del mundo’. En Honduras volvió a convertirse en la primera expulsada.

Su última aparición fue en 2017, cuando se incorporó como tertuliana de ‘GH VIP 5’ y llegó a entrar en la casa, pero desde aquel momento volvió a su retiro y no ha vuelto a la televisión. Aunque muchos pueden llegar a pensar que está vetada por el canal, ella asegura todo lo contrario.

La desaparición de Aída Nizar de televisión

«NOOO ESTOY VETADA …Sencillamente trabajo por dinero y ahora mismo los Caches que pagan en Mediaset soy irrisorios y lo aceptan toda esta panda de “peleles” que trabajan prácticamente sin cobrar solo por dejarse ver y así poder decir TRABAJO EN TV !!!!… yo entiendo que trabajar es sinónimo de ganar dinero para poder vivir como una merece», escribió en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AIDA NIZAR (@aidanizaraida)

Aclarado esto, lo cierto es que Aída Nizar no se puede decir que haya parado de trabajar. Además de su empresa de reformas, que publicita orgullosa en redes sociales, también ejerce como embajadora de la marca de robot de cocina Thermomix.

A pesar de lo que se pueda parecer, el haber salido de la televisión no ha supuesto que baje su nivel de vida. La vallisoletana utiliza también su Instagram para presumir de los grandes lujos y viajes que disfruta con su habitual frase: «¡Adoro mi vida!».