Así están ahora Los ganadores de ‘Gran Hermano’

‘Gran Hermano’ ha sido un fenómeno en la televisión española desde su primera emisión, hace más de dos décadas. Con una mezcla de convivencia, estrategias, conflictos y emociones, ha dejado huella en los espectadores, marcando la vida de sus participantes, en especial de los ganadores, quienes vieron cómo sus vidas cambiaban radicalmente al salir de la casa de Guadalix de la Sierra. Para los fanáticos más nostálgicos, aquí va un repaso detallado de cómo han evolucionado las vidas de aquellos que se alzaron con el codiciado maletín del reality. Por orden cronológico:

Ismael Beiro

Ismael Beiro se coronó como el primer ganador de ‘Gran Hermano’ en España, allá por el año 2000. Este gaditano conquistó al público con su carácter extrovertido y buen humor, llevándose el premio de 20 millones de pesetas. Su popularidad no se quedó solo en el concurso, ya que después de su victoria siguió vinculado al mundo del entretenimiento. Participó en diversos programas de televisión, colaboró en realities y hasta probó suerte como actor en algunas series y películas. Hoy en día, aunque sigue vinculado a la pequeña pantalla, ha optado por una vida más tranquila y familiar, dedicándose principalmente a su rol como padre.

Sabrina Mahi

Sabrina Mahi se ganó el cariño del público en la segunda edición del programa, donde permaneció 101 días. No solo se llevó el premio, sino que también encontró el amor con Ángel Tous, un romance que duró casi 10 años y del cual nació un hijo. Durante algunos años, Sabrina mantuvo su presencia en televisión, pero con el tiempo decidió retirarse del foco mediático para dedicarse a una vida más discreta. Actualmente, trabaja en un laboratorio, lejos del brillo de las cámaras, disfrutando de su privacidad.

Javito García

El sevillano Javito García fue el vencedor de la tercera edición de ‘Gran Hermano’, en la que pasó 101 días dentro de la casa. Con el premio de 180.000 euros, decidió invertir en abrir varios negocios de hostelería, aunque más tarde los tuvo que vender. A diferencia de otros ganadores, Javito eligió no continuar en el mundo de la televisión, prefiriendo una vida más tranquila junto a su pareja, con quien contrajo matrimonio.

Pedro Oliva

El pacense Pedro Oliva destacó en su edición por su sencillez y bondad. Se llevó los 300.000 euros del premio y además el amor de su compañera de reality, Inma. La pareja se casó después del programa y tuvieron una hija. Aunque Pedro ganó popularidad por su participación en el concurso, optó por mantener un perfil bajo después de su victoria, disfrutando de una vida tranquila junto a su familia.

Nuria Yáñez ‘Fresita’

Conocida como ‘Fresita’, Nuria Yáñez se ganó al público gracias a su carácter ingenuo y su personalidad alegre. Después de 112 días en la casa, utilizó su premio para montar una tienda de ropa, aunque sus proyectos empresariales no tuvieron éxito a largo plazo y atravesó varias dificultades financieras. A pesar de sus problemas económicos, ‘Fresita’ ha sabido mantenerse en el recuerdo de los fans de ‘Gran Hermano’ como una de las ganadoras más queridas de la historia del reality.

Juanjo Mateo

Juanjo Mateo, taxista de profesión, protagonizó una edición marcada por la convivencia tranquila y el buen humor. Al salir de la casa, decidió volver a su trabajo habitual, dejando atrás el mundo televisivo. Incluso, llegó a manifestar su intención de tomar acciones legales contra la productora del programa, aunque esto no pasó a mayores.

Pepe Herrero

Pepe Herrero es recordado como uno de los estrategas más hábiles de la historia del concurso. Su victoria en ‘Gran Hermano 7’ fue solo el comienzo, ya que años más tarde volvió a alzarse con otro maletín en ‘Gran Hermano: El Reencuentro’. A pesar de su éxito en los realities, Pepe decidió dar un paso atrás y alejarse de la televisión tras su paso por diversos programas como tertuliano. Su relación sentimental con Ainhoa, compañera de reality, terminó años después.

Naiala Melo

Naiala, la brasileña que conquistó el maletín en ‘Gran Hermano 8’ tras 105 días en la casa, vivió intensamente su paso por el concurso. Aunque encontró el amor dentro del programa con su compañero Dani, la relación no prosperó tras su salida. Con el premio, Naiala abrió un restaurante en Valencia y posó para la revista ‘Interviú’, pero luego decidió mantener un perfil más discreto.

Judith Iglesias

Judith hizo historia al convertirse en la primera concursante de reserva que ganaba una edición de ‘Gran Hermano’. Tras su paso por el concurso, esta socióloga amplió sus horizontes y trabajó como actriz, modelo y hasta DJ. También escribió un libro erótico titulado ‘Las leyes del deseo’, explorando una faceta literaria que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Iván Madrazo

Iván fue uno de los concursantes más polémicos de su edición, involucrado en varios conflictos dentro de la casa. Sin embargo, su sinceridad y su manera de expresarse sin filtros le valieron el apoyo del público, llevándose el maletín de la décima edición. Tras su victoria, continuó vinculado a la televisión, realizando diversas apariciones en programas y siendo imagen de varias marcas.

Ángel Muñoz

Ángel destacó por mantenerse al margen de los conflictos dentro de la casa, lo que le permitió ganarse el cariño del público. Tras ganar los 350.000 euros del premio, decidió invertir en su carrera musical, grabando un disco, aunque no tuvo el éxito esperado. A pesar de ello, sigue siendo recordado como uno de los concursantes más nobles y humildes del reality.

Laura Campos

Laura Campos vivió intensamente su paso por ‘Gran Hermano’, no solo por ganar el concurso, sino porque también descubrió que no era feliz en su relación de pareja y se enamoró dentro de la casa de su compañero Marcelo. Tras su salida, la relación no prosperó, pero Laura mantuvo su presencia en televisión, participando en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ como tronista. Hoy en día, lleva una vida alejada del foco mediático, dedicada a su familia.

Pepe Flores

El bailarín flamenco Pepe Flores entró en ‘Gran Hermano’ con un objetivo claro: ganar el premio para montar su propio espectáculo. Tras llevarse el maletín, se centró completamente en su carrera como bailaor y hasta el día de hoy sigue dedicándose a su gran pasión.

Susana Molina

Susana, quien conquistó al público por su naturalidad, no solo se llevó el premio de ‘Gran Hermano 14’, sino que también vivió una relación sentimental con Gonzalo Montoya, con quien mantuvo una relación de seis años. Tras su paso por el reality, se convirtió en influencer y retomó sus estudios de Administración y Dirección de Empresas.

Sofía Suescun

Sofía Suescun es, sin duda, una de las ganadoras más mediáticas de ‘Gran Hermano’. No solo ganó el reality en su edición número 16, sino que también se coronó campeona de ‘Supervivientes 2018’, lo que la ha consolidado como una de las figuras más conocidas de la televisión. Tras sus triunfos, ha trabajado como tertuliana en varios programas y es conocida como la «reina de los realities».

Bea Retamal

Apodada ‘la Naranjita’, Bea tuvo numerosos conflictos dentro de la casa, especialmente con Adara Molinero. Sin embargo, su relación con Rodri, con quien salió de la casa, conquistó al público. Tras el reality, Bea continuó su trayectoria participando en ‘Supervivientes 2020’.