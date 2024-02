El anuncio «bomba» de Kiko Hernández que ha revolucionado las redes

‘Sálvame’ abrió las puertas a muchos términos que se siguen usando en la actualidad, a pesar de la polémica cancelación del programa. Kiko Hernández fue el autor de «bomba», una palabra que utilizaba a la hora de dar noticias importantes. En las últimas horas ha comunicado a través de su cuenta de Instagram que tiene una información muy jugosa entre manos. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Kiko permanece alejado de la pequeña pantalla desde que le vetaron en Telecinco. La cadena ha cambiado de línea editorial y no quieren a ningún colaborador de Jorge Javier Vázquez. Esa es la razón por la que Terelu Campos, Gema López y Lydia Lozano se han mudado a la competencia.

Kiko no necesita seguir trabajando en la pequeña pantalla para continuar generando ingresos. El tertuliano es propietario de una productora y está detrás de obras de teatro muy importantes. Lo último que está haciendo es protagonizar un espectáculo titulado ‘La boda del año’ que puede verse en Madrid. El artista ha tenido un problema durante una de las funciones, se ha lesionado el pie y ha decidido pasar unos días en Melilla, ciudad que descubrió gracias a su marido Fran Antón.

Kiko Hernández continúa siendo un rostro muy controvertido. Tanto es así que la televisión local de Melilla le ofreció presentar las Campanadas de fin de año. Es decir, de un modo u otro continúa vinculado al mundo del espectáculo, especialmente después del anuncio que ha hecho en Instagram. Tal y como el mismo ha confirmado, dentro de muy poco desvelará cuál es su nuevo proyecto. Las redes se han revolucionado al conocer esta información, sobre todo porque Hernández no ha dado demasiados detalles para mantener la intriga.

El proyecto «bomba» de Kiko Hernández

«El término ‘BOMBA’ no se repite bien desde terminó ‘Sálvame’. Hoy puedo decir que en marzo tenemos BOMBA y de las gordas con algo que acabo de firmar. Sin más», ha escrito el actor. Como era de esperar, sus fans no han tardado en activar todas las alarmas y le han preguntado por este trabajo tan misterioso. Sin embargo, Hernández conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación y ha optado por guardar silencio para no tener problemas en el futuro.

Kiko Hernández en ig pic.twitter.com/M6CisddZ21 — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) February 22, 2024

El antiguo colaborador de Jorge Javier Vázquez ha rechazado ofertas muy interesantes para trabajar en la pequeña pantalla. Por ejemplo, hace un año le propusieron ser concursante de ‘Supervivientes’ y viajar a Honduras con Fran Antón. Por aquel entonces, la relación que mantenía con Fran era un secreto a voces y Kiko no quería exponer a su pareja. Por ese motivo rechazó la propuesta y fue fiel a ‘Sálvame’, programa que terminó echando el cierre.

El gran apoyo de Kiko Hernández

Kiko Hernández ha empezado una nueva vida gracias a Fran Antón, el director de teatro que le robó el corazón hace más de dos años. El pasado verano celebraron una boda por todo lo alto en Melilla, enlace al que acudieron rostros tan destacados como Lydia Lozano o Marta López. El colaborador continúa teniendo una gran relación con sus compañeros de ‘Sálvame’. Quizá ellos sí sepan cuál es su nuevo proyecto profesional, pero el resto el público tendrá que esperar para conocerlo.

Cabe la posibilidad de que esté relacionado con Netflix. La citada plataforma ha grabado un reality titulado ‘Sálvese quien pueda’ con los ocho tertulianos más famosos de ‘Sálvame’. Ha dividido la primera temporada en dos partes. La última se ha grabado en México y tiene un final abierto, así que algunos piensan que va a haber nuevos capítulos. Hernández no se ha pronunciado al respecto, pero sí ha confirmado que su nuevo trabajo está firmado y que podrá comunicarlo a partir de marzo.

El trabajo de Kiko fuera de la tele

Kiko Hernández lleva más de dos décadas trabajando en la pequeña pantalla y ha sabido diversificar su fortuna. Es propietario de varios inmuebles, ha invertido en algunas empresas y es dueño de una productora llamada KH Antón. Esta empresa está detrás de obras de teatro que han tenido mucha repercusión. El actor, cuando todavía estaba colaborando con Telecinco, descubrió que tenía talento para entretener a los espectadores actuando encima de los escenarios. Fue así como conoció a su nuevo marido.

El tertuliano está tan feliz con Fran Antón que incluso se plantea ampliar la familia. En la última entrevista que dio en ‘Viernes Deluxe’ hablo abiertamente sobre este tema. Reconoció que todavía no tenía ninguna fecha prevista, pero es un plan que lleva un tiempo rondando su cabeza y tarde o temprano perseguirá su sueño. Recordemos que ya es padre de dos niñas que llegaron al mundo gracias a un proceso de gestación subrogada que se desarrolló en Estados Unidos.