Anne Igartiburu se niega a dar las Campanadas con Bertín Osborne

Hoy comienza el mes de diciembre por lo que resulta inevitable que pensemos en la Navidad y también, en la programación de las cadenas televisivas que vive un momento especial cuando llegan la campanadas de fin de año, para las que las principales cadenas eligen a sus rostros más representativos. Este año parecía que la «pareja sorpresa» iba a ser la formada por Risto Mejide y Mariló Montero que ya sabemos que darán las campanadas en Mediaset, pero existe una pareja que podría superarles en interés aunque tal vez no se produzca finalmente ya que Anne Igartiburu ha rechazado dar las campanadas con Bertín Osborne.

Anne Igartiburu dice «no» a las campanadas con Bertín Osborne

Todos sabemos que Anne Igartiburu es el «rostro» de las Campanadas de TVE. La presentadora lleva años siendo la encargada de despedir el año desde la Puerta del Sol para la cadena pública y aunque ha estado en compañía de otros profesionales, como Ramón García o Ana Obregón y siempre la hemos visto muy emocionada e ilusionada parece que hay alguien con quien se negaría en rotundo a dar las campanadas.

Bertín Osborne parece ser la negativa de Igartiburu tal y como ella misma dejó claro en el programa del cantante, ‘El Show de Bertín’, en Canal Sur.

«Conmigo no, conmigo sería una catástrofe», dijo Osborne cuando surgió el tema de que dieran las campanadas juntos, mientras que Igartiburu explicaba el motivo por el que sería precisamente una «catástrofe».

«Porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: ‘hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé que’. Y él decía: ‘muy bien’. Y yo: ‘Bertín, sigue’. Y él: ‘ah, no, sigue tú’. Porque el guion… ¡No hay guion!», explicaba la presentadora, entre risas.

Para justificarse, Bertín le contestó: «Es que tú eres la que te lo sabes», añadiendo además que no suele aclararse mucho con la manera en la que funcionan las campanadas: «Yo, cuando lo quiero hacer en casa, lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los ruidos esos, los leñazos que pegan. No ha empezado y yo ya voy por la cuarta uva».

La presentadora le dejó claro que tan sólo consiste el «…carrillón, cuartos y campanada; punto, y feliz año», pero no parece que finalmente ni él y tampoco ella, se animen a despedir el año juntos.

Anne Igartiburu el rostro por excelencia de las campanadas de TVE

Igartiburu es como decimos, el rostro indiscutible de las campanadas de TVE ya que se ha encargado de ellas durante 17 años consecutivos. La presentadora de 53 años debutó en la despedida de año del 2005. En aquella ocasión lo hizo con Ramón García, con el que repitió en 2006, en 2014, 2015 y en 2017.

Además de García ha estado acompañada por otros presentadores como Roberto Leal o Carlos Sobera, el actor Imanol Arias, el jurado de Masterchef, José Mota o también Ana Obregón con quién despidió el 2020. El año pasado las dio con el presentador Jacob Petrus.