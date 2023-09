Anita Matamoros confiesa y explica la relación que tuvo con Daniel Sancho

La vida de Daniel Sancho cambió para siempre el 3 de agosto. Acudió a una comisaría tailandesa para denunciar la desaparición de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano al que presentaba como «su amigo y compañero» y pronto acabó detenido. Supuestamente estaban juntos en Tailandia porque tenían un negocio entre manos, pero poco a poco hemos ido conociendo detalles sobre la relación que les unía.

Lo peor de todo es que cada vez hay más famosos que salen salpicados. Nadie quiere ser relacionado con el hijo de Rodolfo Sancho, aunque estaba muy bien posicionado y tenía contactos muy potentes. Recientemente ha salido a la luz que estuvo vinculado a la conocida influencer Anita Matamoros.

Antes de entrar en detalles debemos hacer un breve repaso. Daniel Sancho se encuentra en la cárcel de Koh Samui tras haber reconocido el asesinato de Edwin. La familia del fallecido no ha solicitado la pena de muerte por convicciones religiosas, pero fuentes cercanas aseguran que la hermana del doctor no descansará hasta que condenen a Sancho a cadena perpetua. Mientras tanto Rodolfo Sancho ha contratado a buenos abogados para intentar que la situación de su hijo en prisión sea lo más estable posible.

Anita Matamoros aclara su relación con Daniel Sancho

Anita Matamoros siempre se ha caracterizado por huir del escándalo. Es más, sus padres son bastante conocidos en Telecinco y nunca se ha aprovechado de sus apellidos. Por eso este revuelo le resulta tan incómodo. Lo primero que ha hecho ha sido reconocer que conocía a Daniel y después ha explicado de qué. Ha dado unas declaraciones contundentes para que el público no se haga ideas equivocadas, pues es un asunto demasiado serio y no quiere verse involucrada.

La hija de Makoke y Kiko Matamoros asegura que le da «mucha impresión» hablar de este tema, pues es cierto que ha compartido alguna fiesta con Daniel Sancho. «He coincidido con él en alguna discoteca de noche en Madrid y conozco a gente que eran sus amigos, pero yo no, no tenía una relación estrecha», declara ante los micrófonos de una conocida agencia. Más adelante ha pedido que no le siguieran preguntando: «Sobre todo porque no tengo ni idea de nada y no sé qué decir».

No es la única famosa que le conoce

Anita Matamoros no es el único rostro televisivo que tuvo contacto con Daniel Sancho en el pasado. Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos también ha admitido que conoce al entorno del cocinero. Alejandra y Anita fueron muy amigas hace unos años, así que a nadie le ha extrañado que ambas compartan amistades. Eso sí, la influencer quiere dejar claro que no tiene información adicional y que no se ha interesado demasiado por el tema porque le da mucho respeto.

Los amigos de Daniel Sancho

Alejandra Rubio, al contrario que Anita, sí tiene muchos datos sobre el pasado de Daniel Sancho y poco a poco los ha ido publicando en Telecinco, donde trabaja de colaboradora. Según su información, algunos amigos del hijo de Rodolfo Sancho han aprovechado la circunstancia para ganar repercusión mediática y realmente no disfrutaban de un vínculo estrecho con él. Alejandra insiste en que no quiere tener protagonismo, de hecho reconoce que ella tampoco conocía tanto a Sancho, solo es amiga de su entorno.