Anabel Pantoja habla sin pelos en la lengua sobre los problemas que está sufriendo durante su embarazo

Anabel Pantoja ha decidido compartir abiertamente los desafíos que está enfrentando en su cuarto mes de embarazo. A pesar de la alegría que siente por la llegada de un nuevo miembro a su familia, no ha dudado en hablar sobre las dificultades que está viviendo, especialmente en relación con su cansancio y agotamiento físico. Reconoce que tiene una agenda muy apretada, por eso debe organizarse bien, pero no puede dormir por las noches. Incluso ha llegado a tomar sustancias naturales para intentar relajarse, aunque este remedio no es suficiente.

A través de sus historias en Instagram, Anabel ha revelado que sufre de insomnio, un problema que le impide descansar adecuadamente durante las noches. «Hoy ha sido bastante jodido, una de las peores noches. Se lo comenté al médico, pero me dijo que es normal, que no me puede dar una pastilla para dormir», confesó en un vídeo, donde aparecía en pijama y sin maquillaje, mostrando su vulnerabilidad ante sus seguidores. La sobrina de Isabel Pantoja está desesperada y ha pedido ayuda a sus seguidores para ver si alguno sabe cómo puede acabar con esta pesadilla.

Para intentar conciliar el sueño, Anabel ha optado por tomar melatonina natural, pero los resultados no han sido los esperados. «Duermo la primera hora y media, pero a las dos de la mañana ya estoy despierta», explicó. Ha dejado claro que este método no ha sido suficiente para contrarrestar su insomnio. Debemos tener en cuenta que la influencer está embarazada. Es necesario que duerma bien y que tenga energía para hacer frente a los baches que le plantea su trayectoria mediática.

El segundo problema de Anabel Pantoja

Además del insomnio, la tertuliana ha hablado sobre otras molestias que está experimentando durante su embarazo: «Me molesta también la barriga, el reflujo y el pipí». Reconoce que está desesperada porque hasta la fecha lo estaba llevando muy bien.

Los días que puede trabajar desde casa los considera una suerte, ya que no tiene que desplazarse constantemente, lo cual sería aún más agotador dadas las circunstancias. Sin embargo, admite que este problema del sueño le «cambia todo» y la hace estar «de mala leche». En un intento de conectarse y buscar apoyo, Anabel lanzó una pregunta a sus seguidores: «Qué horror, no sé si os pasa».

Además de las dificultades físicas y emocionales, Anabel Pantoja se enfrenta a la presión del público y a las críticas de aquellos que acusan a su familia de aprovecharse de su embarazo para hacer negocio. Recordemos que dio la noticia de su embarazo a través de una conocida revista, por lo que se especula que podría haber cobrado cerca de 50.000 euros por la exclusiva.

No son pocos los que están acusando a la prima de Kiko Rivera de hacer estos comentario para llamar la atención de la prensa. También cabe la posibilidad de que haya cerrado un acuerdo con su publicación de cabecera para presentar al bebé en sociedad. De momento habrá que esperar, pero es evidente que Pantoja puede ganar y está ganando mucho dinero con su estado.

Omar Sánchez no se apiada de la situación

En paralelo, Anabel también está lidiando con tensiones relacionadas con su ex marido, Omar Sánchez. Recientemente, la colaboradora de ‘TardeAR’ insinuó que Omar tenía aspiraciones de fama, lo cual desencadenó una respuesta de su parte. Omar no dudó en expresar su indiferencia actual hacia Anabel. No le ha importado que esté embarazada, quiere que el público conozca su postura cuanto antes y zanjar el asunto lo más rápido posible.

«Sinceramente, esta persona ahora mismo me da igual. He hablado de mi pasado aquí porque me han preguntado los compañeros. Dice que le da igual cómo esté, que se la sudo, vamos…», comentó Omar. Sin embargo, continuó con un mensaje dirigido a Anabel: «Sinceramente, yo, como tengo tanto respeto, espero que esté bien y esté feliz realmente de una vez por todas y sea feliz con lo que va a tener, con toda su familia y demás. Solo le puedo decir eso. Si quiere hablar mal de mí o se refiere a mí despectivamente pues allá ella. Yo seguiré siendo como soy yo: una persona respetuosa y una persona que, a la gente, le deseo lo mejor. Nada más. Me da absolutamente igual», concluyó.

A pesar de las dificultades y los conflictos, Anabel Pantoja se mantiene firme y abierta sobre sus experiencias. Su honestidad y transparencia han calado en muchos de sus seguidores, quienes le han mostrado su apoyo y empatía. El camino del embarazo es a menudo desafiante y la sevillana está viviendo esta realidad con todas sus complejidades, esperanzas y frustraciones.

Afortunadamente cuenta con el apoyo de su novio David, padre del bebé. No obstante, el fisioterapeuta tampoco quiere implicarse mucho porque no quiere ser famoso y algunos programas ya están rebuscando en su pasado. Por ejemplo, ‘Ni que fuéramos’ ha descubierto que hace años intentó participar en ‘La isla de las tentaciones’.