Anabel Pantoja afirma que está «mejor sola»: el problema que sufre tras anunciar su embarazo

El embarazo de Anabel Pantoja es un ejemplo de cómo, a pesar de los desafíos que pueden surgir, la ilusión y la felicidad de esperar un hijo pueden superar cualquier obstáculo. La colaboradora sigue compartiendo su experiencia con sus seguidores, a pesar de que está recibiendo muchas críticas por ello. Para entender esta noticia hay que empezar desde el principio.

Anabel Pantoja hizo público que estaba esperando su primer bebé a través de una exclusiva que vendió en su revista de cabecera. Esta revelación ha generado una gran atención mediática, convirtiéndose en tema central de numerosos programas y publicaciones del corazón. Sin embargo, junto a la felicidad que implica la llegada de un nuevo miembro a la familia, la sobrina de Isabel Pantoja ha confesado estar enfrentando ciertos problemas que afectan su descanso y bienestar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Para Anabel, el embarazo representa la culminación de una etapa plena. Después de varios meses de relación con David Rodríguez, un fisioterapeuta cordobés, la influencer se muestra emocionada por la llegada de su primer bebé. A pesar de llevar una relación a distancia, con David trabajando en Córdoba y Anabel entre Canarias, Madrid y Sevilla, ambos han encontrado la manera de hacer que su relación funcione. De hecho, David ha comenzado a trabajar dos días a la semana en Las Palmas de Gran Canaria para estar más cerca de su novia.

Anabel Pantoja quiere dormir sola

Anabel ha revelado que está experimentando problemas significativos relacionados con el sueño. La sevillana admite que, aunque siente mucho sueño, no logra descansar bien durante las noches. «Duermo mejor sola», confiesa, mencionando que su pareja se ve afectada por sus dificultades para dormir. Este problema ha llevado a la pareja a pasar «noches muy malas», según sus propias palabras.

Además del sueño interrumpido, Anabel ha comentado que se siente más cansada de lo habitual. Aunque inicialmente experimentó bajadas de tensión, ahora estas no representan un gran obstáculo en su vida diaria.

Otro de los inconvenientes que Anabel ha mencionado es la necesidad frecuente de ir al baño. «Hago muchísimo pipí», ha confesado a través de sus redes sociales. Aunque parece un problema menor, estas interrupciones constantes pueden resultar bastante molestas y afectar aún más su ya de por sí complicado descanso nocturno.

¿Ha subido de peso Anabel Pantoja?

El control del peso durante el embarazo es otro tema que preocupa a Anabel. Su médico le ha asegurado que todo está bien, pero ella tiene preocupaciones. Tanto su novio como su madre están pendientes de ella y han prometido que le ayudarán en todo lo posible, pero necesitan que esté tranquila. La sevillana ha compartido que aunque su pareja y su madre se «echan las manos a la cabeza» pensando en cómo se verá, ella se siente confiada y tranquila con el progreso de su embarazo hasta ahora.

David Rodríguez, el padre del bebé, es un joven fisioterapeuta que conoció a Anabel durante una gira de Isabel Pantoja en Estados Unidos. Su relación comenzó de manera discreta y ha superado diversas pruebas, incluyendo la distancia geográfica y las ocupaciones profesionales de ambos. La creadora ha mantenido la privacidad de su relación con David, exponiéndolo poco a poco en redes sociales a medida que su relación se consolidaba.

Hace unos días ha explicado en su cuenta de Instagram cómo ha sido su primera ecografía. «Hoy ha sido la 3 eco y no podéis imaginar cómo me pongo de nerviosa hasta no salir de consulta y saber que todo está bien. Hemos podido verle la carita y se me cayó mi corazón al suelo, es increíble que una persona de ese tamaño esté ahí en mi vientre, es todo mágico. La vida».

Así han reaccionado los Pantoja

La noticia del embarazo de Anabel ha sido recibida con entusiasmo por su familia y amigos más cercanos. Isabel Pantoja, su tía, se emocionó profundamente al conocer la noticia, al igual que otros miembros de la familia como Kiko Rivera e Irene Rosales, quienes le brindaron su apoyo y cariño.

Entre sus amistades, Belén Esteban ha sido una de las más emocionadas, asegurando que al bebé «no le va a faltar de nada» y prometiendo ser quien le regale el carrito.

A pesar de los desafíos que enfrenta, Anabel Pantoja está disfrutando de su embarazo y espera con ilusión la llegada de su primer hijo. Aunque admite que algunas noches son difíciles y que se siente más cansada de lo habitual, la alegría de convertirse en madre y el apoyo de su pareja y seres queridos la mantienen positiva y esperanzada. También se siente orgullosa de que su familia, que tiene muchos problemas, haya recibido con los brazos abiertos la llegada del nuevo miembro.