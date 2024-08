Un amigo de Daniel Sancho saca a la luz su peor mentira y desmonta todo: «Muchos pensaron…»

El caso de Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho y de la discreta Silvia Bronchalo, ha dado la vuelta al mundo. Desde que confesó el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga, todo ha cambiado, aunque hace unos meses cambió su versión y aseguró que no quería acabar con la vida del cirujano. El joven chef de 30 años está ahora a la espera de conocer su destino, con la sentencia final del juicio programada para el próximo 29 de agosto. Más allá de los detalles del suceso, una nueva revelación sobre la vida personal de Sancho ha salido a la luz, poniendo en entredicho la veracidad de su relato.

Desde que fue arrestado, Daniel Sancho afirmó ante las autoridades tailandesas que tenía una novia, mencionando a una joven llamada Alba con quien había pasado tiempo en Ibiza y Formentera a finales de julio, apenas unos días antes de cometer el crimen. Sin embargo, esta afirmación ha sido puesta en duda por uno de los amigos más cercanos de Daniel, quien ha decidido hablar públicamente para esclarecer ciertos aspectos de la vida amorosa del joven. La verdad ha terminado viendo la luz y justo lo ha hecho en un momento clave para Daniel.

«Muchos creyeron que hablaba de Laura, la chica con la que estuvo saliendo casi cinco años y con quien mantuvo una relación muy seria. Pero lo cierto es que habían roto semanas antes de que todo esto sucediera. Fue ella quien terminó la relación, aunque seguían en contacto y se mandaban mensajes, pero nada más», ha revelado este amigo, que prefirió mantenerse en el anonimato.

La mentira que da un giro de 180º a la historia

El testimonio citado en líneas anteriores contradice la narrativa que Daniel había estado construyendo, sugiriendo que su mención de Alba como su pareja podría haber sido una distracción deliberada o al menos una confusión que muchos interpretaron erróneamente. Según el testigo, la ruptura con Laura fue definitiva y no existían planes de boda ni de reconciliación.

«No era Laura ni tampoco Alba. Nadie en nuestro círculo sabía que él tenía planes de casarse antes de ir a Tailandia. Laura, que proviene de una familia acomodada, había decidido poner fin a su relación meses antes, después de intentar vivir juntos en el piso de Daniel en la zona de Clara del Rey, aunque la relación ya había pasado por varias crisis», añade en el diario ‘Informalia’.

El amigo de Daniel desmiente otra información que circuló durante meses en la prensa: «Es falso que Laura se encerrase en su casa tras conocer el crimen. Eso es otra mentira. Es verdad que tanto ella como su madre tomaron precauciones legales para proteger su identidad, pero no estaba con Sancho ni había planes de matrimonio. Cuando se enteró, quedó en shock, como todos nosotros, pero para ese momento ya no estaban juntos y, por supuesto, no tenían intención de casarse».

El abogado de la familia Sancho ha hablado

Mientras esta nueva información circula por todo el país, Daniel Sancho continúa en prisión, aguardando el veredicto final de su juicio. Su abogado en España, Marcos García Montes, ha hablado sobre cómo está enfrentando estos últimos días antes de la sentencia. Durante una entrevista en ‘Más Vale Tarde’, el experto aseguró que su cliente se encuentra «muy tranquilo» y que confía plenamente en la defensa que se ha presentado.

Tal y como ha declarado en La Sexta, tienen «esperanza absoluta» en que la acusación de homicidio premeditado no prospere. Según García Montes, el fiscal encargado del caso habría admitido a dos de sus colegas que no pudo probar de manera concluyente el premeditado del asesinato, lo que podría jugar a favor de Sancho en la sentencia final. El objetivo es que el hijo de Rodolgo regrese a España y cumpla condena en su país, para así poder estar cerca de su familia.

El juicio, que comenzó el 9 de abril y se prolongó hasta el 2 de mayo, ha sido uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. Daniel Sancho enfrenta cargos extremadamente graves: asesinato premeditado, ocultación de un cadáver y destrucción del pasaporte de Edwin Arrieta. La condena podría llevarlo a pasar el resto de su vida en una prisión tailandesa, o incluso enfrentarse a la pena de muerte, dependiendo de la decisión del tribunal.

El tío de Daniel Sancho ha dado explicaciones

El próximo 29 de agosto será un día decisivo no solo para Sancho, sino también para sus allegados, que han vivido con una mezcla de miedo y esperanza durante todo este proceso. La revelación de estas nuevas mentiras y la verdadera situación de su vida personal complican la percepción pública del caso. No obstante, Rodrigo, tío de Daniel y hermano de Rodolfo, promete que están intentando mantener la calma

Con la fecha de la sentencia acercándose, la expectación sigue aumentando. ¿Cómo afectarán estas nuevas revelaciones al veredicto final? ¿Podría esta información sobre la vida personal de Daniel Sancho cambiar el curso del juicio? Lo cierto es que, mientras los ojos del mundo están puestos en Tailandia, el desenlace de este caso sigue siendo un misterio.