¡Alerta en los termómetros! El infierno que viviremos en agosto

Agosto empieza con muy malas noticias según los meteorólogos, el infierno llegará en unos días de calor extremo. El termómetro se enfilará hasta unos límites insospechados para un mes en el que deberíamos empezar a decir adiós a las olas de calor. La mala noticia es que durante las dos primeras semanas de agosto el clima será seco y caluroso, siguiendo con las dinámicas de estos días que están por llegar. Por encima de los valores típicos de la época, se mantendrán en temperaturas máximas. El calor no dará tregua.

Agosto se convertirá en un infierno

Junio y julio han sido dos meses más cálidos de lo normal. Parece que agosto va a comenzar con la misma tónica: calor intenso, sin descartar incluso una nueva #OlaDeCalor, aunque en caso de producirse, menos extrema que las anteriores.

En este #VídeoAEMET te lo contamos 👉 pic.twitter.com/pVRvVDZLkH — AEMET (@AEMET_Esp) July 29, 2022

La previsión de la AEMET no deja lugar a dudas, las temperaturas no bajarán en un mes de agosto en el que deberíamos empezar a respirar un poco. Después de las altas temperaturas de estos días tan atípicos de julio, el siguiente mes no dejará de ser igual de caluroso, con lo cual, se llegará a unos máximos históricos.

En la costa que tradicionalmente tiene unas temperaturas más altas para esta época del año se llega a temperaturas superiores a los 30º. Estamos ante una ola de calor marina sin precedentes en estos tiempos que corren. Un verano atípico que marcará el inicio de las vacaciones de millones de personas.

Si los que han optado por pasar estos días cerca del mar, soportaran temperaturas superiores a los 30º en este mes de agosto. Las otras opciones no son tan distintas. El calor extremo de estos días es el caldo de cultivo perfecto para un fenómeno que pone en riesgo determinadas áreas que viven pendientes del cielo.

La gota fría es el fenómeno que puede dar lugar a graves daños sobre el territorio. Lluvias que caen de forma intensa en poco tiempo y que, de momento, no pueden predecirse. Este calor de un mes de agosto atípico podrá dar lugar a este tipo de elementos que son imposibles de determinar, hasta que no se producen o en cuestión de horas de diferencia.

La lluvia a partir de la tercera semana del mes de agosto podría traer graves consecuencias para la circulación o poner en riesgo determinados cultivos. Aunque, aún quedan días para saber si, finalmente acabarán llegando, de momento debemos estar preparados para hacer frente a los días de calor. Con lo cual esta especie de infierno al que nos enfrentamos en el día a día, solo se puede combatir con un buen chapuzón, aires acondicionados, ventiladores y beber mucha agua para cuidarnos un poco más.