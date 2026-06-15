Alerta de los meteorólogos por el «efecto boomerang» que llega a España a partir de este día: se van a disparar los termómetros

El efecto boomerang que llega a España a partir de este día, se van a disparar los termómetros en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Será el momento de empezar a prepararse para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Tocará saber qué es lo que puede pasar en España en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con una situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante tocará saber en estos días qué es lo que nos estará esperando. Es hora de saber qué puede pasar en España que hará disparar a todos los termómetros de una forma sorprendente. Estos expertos no dudan en darnos una serie de cambios que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas que nos estarán esperando de forma totalmente inesperada.

Se van a disparar los termómetros

Es importante estar preparados para un verano en el que los termómetros pueden dispararse por momentos. Las altas temperaturas acabarán marcando unas jornadas en las que quizás nadie hubiera imaginado estos cambios que estamos viendo a estas alturas del año.

Este mes de junio estamos teniendo unas temperaturas de récord que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de tener en consideración algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Estaremos pendientes de algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días, en los que cada detalle cuenta.

Estas altas temperaturas acabarán siendo las que nos acompañarán en breve y pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve, cuando tenemos por delante un cambio en el tiempo que podría alejarnos de lo que esperaríamos para estos días. El aumento de las temperaturas puede ser destacado.

El efecto boomerang que llega a España activa las alertas de los expertos

Sin duda alguna los expertos de la AEMET están pendientes de un cambio de tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Con una situación del todo inesperada que puede cambiarlo todo por momentos, es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

Tal y como explican desde El Tiempo: «Según los mapas semanales de temperatura del modelo europeo, la semana que viene será tórrida en España, con anomalías similares a las que se registraron a finales del mes de mayo. En buena parte del interior peninsular, las anomalías oscilarán entre +3 y +6 ºC, mientras que en La Rioja, Navarra y puntos del norte de Aragón podrían llegar hasta los 10 ºC de anomalía positiva. Esto quiere decir, que las temperaturas estarán muy por encima de los valores propios para esta semana de junio».

Siguiendo con la misma explicación: «Esto se debe, como ya hemos comentado, al ascenso de masas de aire cálido asociadas a los anticiclones subtropicales. La transición hacia el calor extremo podría producirse en la segunda mitad de la semana que viene, debido a la bajada de una vaguada en el Atlántico. En la zona delantera de la vaguada, los vientos soplarían de componente sur, provocando una nueva advección africana sobre España. El anticiclón se reforzaría todavía más, coincidiendo con los días más largos del año, que tienen lugar en torno al solsticio de verano».

Lo que puede pasar en breve puede ser un cambio de tendencia al alza: «Empezando desde este lunes, ya se prevén más de 36 ºC en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro. A partir del miércoles, ya serán más de 38 ºC en los citados valles, extendiéndose el calor hasta el área metropolitana de Madrid. El jueves ya serían posibles temperaturas entre 40 y 42 ºC en la depresión de Guadalquivir, en las provincias de Córdoba y Jaén. Es probable que, si no cambian los pronósticos, las temperaturas sean todavía más elevadas en días posteriores».

Las noches serán especialmente difíciles de llevar: «Esta situación daría pie a noches tropicales a orillas del Mediterráneo y en los principales valles peninsulares. Podríamos incluso tener las primeras noches tórridas en capitales de provincia: Almería amenaza con una mínima de 26 ºC el próximo jueves y se quedarían cerca Sevilla (24 ºC), Alicante (24 ºC) y Cádiz (24 ºC)».