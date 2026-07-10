Los expertos utilizan éste método para limpiar los rieles de la ventana y dejarlos como el primer día: «Doble capa de papel y vinagre»

Los rieles de las ventanas son uno de los lugares sobre los que menos se pone el foco a la hora de limpiar la casa. Es ahí donde se acumula la mayor cantidad de polvo y suciedad; se acumulan en el domicilio, dado su difícil acceso y su estrechez. Sin embargo, gracias a este sencillo método, en el que coinciden los expertos en limpieza, de solo mezclar el papel con vinagre, podrás tener los rieles igual de limpios que el primer día.

Gracias a esta técnica, la suciedad adherida a estas superficies se ablanda y permite retirarla prácticamente sin esfuerzo alguno, y en tan solo unos minutos, podrás volver a tener los rieles limpios y brillantes como el primer día.

¿Por qué usar vinagre con papel?

El vinagre blanco es conocido por su capacidad para disolver restos de sarro, grasa y suciedad ligera, además de ser un gran neutralizador de malos olores. El papel higiénico, por su parte, actúa como lo hace una compresa, ya que al mezclarlo con el otro ingrediente mantiene el líquido en contacto con la suciedad y facilita su desprendimiento sin necesidad de frotar y frotar para despegarla.

El compuesto químico del vinagre de limpieza permite ablandar las durezas con las que la suciedad se adhiere a los rieles, haciendo que frotar con el cepillo sea prácticamente inservible para retirar la totalidad de esta suciedad.

Cómo limpiar los rieles con vinagre y papel higiénico

Te explicamos paso por paso cómo utilizar este método de limpieza:

Retira el polvo y la suciedad superficial con un cepillo seco o una aspiradora. Coloca una doble capa de papel higiénico a lo largo de los rieles. Humedece el papel con vinagre blanco hasta que quede bien impregnado, pero sin que el líquido desborde. Espera entre 15 y 20 minutos a que haga efecto. Retira el papel con cuidado. Usa un cepillo de dientes viejo para desprender la suciedad que haya aflojado. Finaliza pasando un paño húmedo y luego otro seco para eliminar cualquier resto.

¿Cada cuánto hay que limpiar los rieles?

Los especialistas aconsejan realizar una limpieza profunda de los rieles al menos una vez por mes, especialmente si las ventanas suelen estar abiertas o si la casa está en una zona donde entra mucho polvo. Así se evita la acumulación de mugre y se mantiene el buen estado de las aberturas.