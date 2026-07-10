Ni bicarbonato ni vinagre: el truco de las expertas para eliminar las manchas amarillas de las almohadas

Una de las principales causas de que las almohadas amarilleen es el sudor, especialmente durante los meses de verano. Asimismo, los restos de maquillaje, cremas y otros productos cosméticos pueden traspasar la funda y acumularse en el tejido. A esto hay que sumar la humedad y la saliva, que al secarse dejan manchas amarillentas con el paso del tiempo. Aunque se utilicen fundas protectoras, es recomendable lavar la almohada de forma periódica para reducir la acumulación de bacterias, ácaros y otros residuos que pueden afectar tanto al descanso como a la salud.

Estas manchas no sólo resultan antiestéticas, sino que también pueden favorecer la acumulación de bacterias, ácaros y otros microorganismos, por lo que conviene eliminarlas cuanto antes. Si la almohada es apta para lavadora, utiliza un detergente adecuado y lávala a 60°C siguiendo las indicaciones del fabricante. Esta temperatura ayuda a reducir la presencia de ácaros y a conseguir una limpieza mucho más profunda, dejando la almohada con un aspecto limpio y renovado.

El truco definitivo para eliminar las manchas amarillas de las almohadas

#ordenatriz #icecream #manchas #almohada #limpiar #limpiezadecasa ♬ sonido original – la.ordenatriz @la.ordenatriz AQUI TIENES MAS INFO!! PULSA ⏯️ El proceso es largo, pero muy cómodo, porque es sin frotar. Además puedes hacerlo con varias almohadas a la vez y así ahorramos tiempo y agua!! Primero se pone jabón de lavadora con agua normal, 4 horas. Se vacía la bañera y se vuelve a echar agua caliente y encima de las zonas amarillas percarbonato. Dejamos que haga efecto otras 4 horas. Para terminar, la metemos en la lavadora con la mitad de la cantidad de detergente que pongamos habitualmente. El lavado que sea al menos de dos horas y media para que esté bien aclarado y así evitamos manchas futuras. Este post sirve también para las manchas amarillas que salen en la ropa guardada. IMPORTANTE: No lo hagas con almohadas de viscoelástica!! Estás hay que limpiarlas sin mojar. Busca porfi el post de limpiar el colchón de viscoelástica y sigue el mismo procedimiento. Y si no tienes bañera, puedes hacer todo el procedimiento en lavadora, pausando para que se cumplan los tiempos. Aunque se gasta bastante agua, vale la pena hacerlo. El proceso de fabricación de la tela necesaria para una almohada consume mas de 3.000 litro de agua. Así que antes de tirarla sólo porque esté sucia, es mejor limpiarla (e insisto, se puede hacer con tres o cuatro almohadas a la vez y ahorramos tiempo y agua). Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios e intento responderte lo antes posible! Un 😘 de @la.ordenatriz #laordenatriz

Primero, añade detergente para la ropa en la bañera con agua a temperatura ambiente y deja las almohadas en remojo durante unas cuatro horas. Después, vacía la bañera, vuelve a llenarla con agua caliente, espolvorea percarbonato directamente sobre las zonas amarillentas, y déjalo actuar cuatro horas. Por último, lava las prendas en la lavadora utilizando aproximadamente la mitad de la cantidad de detergente que empleas habitualmente. Elige un programa de al menos dos horas y media para asegurar un buen aclarado y ayudar a prevenir la aparición de nuevas manchas.

La OCU advierte de que las almohadas viscoelásticas y de látex son especialmente delicadas y, por lo general, no deben mojarse. Su núcleo de espuma absorbe gran cantidad de agua, tarda mucho en secarse y puede deteriorarse, deformarse o perder sus propiedades. En cambio, las almohadas de plumas y las de fibra hueca, incluidas las de fibra hueca siliconada, sí se pueden lavar en la lavadora. En estos casos, conviene utilizar un programa suave, un detergente adecuado y asegurarse de que queden completamente secas antes de volver a utilizarlas para evitar la aparición de humedad y malos olores.

¿Cómo elegir la mejor?

«¿Es bueno dormir sin almohada? No, no es recomendable, la almohada tiene la función de sostener la cabeza mientras dormimos, de forma que quede alineada con la columna. Dormir sin almohada hace que tendamos a dormir boca abajo, que no es una postura recomendada porque genera tensiones en la zona cervical al girar el cuello y dificultad para respirar. Para lograr un buen descanso es preciso que cabeza, cuello y columna vertebral estén alineados: para eso sirve la almohada», explica la OCU.

Elegir la almohada adecuada depende tanto del material como de la firmeza y de la postura al dormir. Las almohadas viscoelásticas se adaptan a la forma de la cabeza y el cuello, aliviando la presión y ofreciendo un buen soporte. Las de látex también proporcionan un excelente apoyo y, además, son resistentes a la humedad y a los ácaros, aunque suelen ser más pesadas.

En cuanto a la firmeza, las almohadas bajas y blandas son más adecuadas para quienes duermen boca abajo, mientras que las de firmeza media resultan cómodas para dormir boca arriba. Si duermes de lado, lo más recomendable suele ser una almohada firme y con mayor altura, ya que ayuda a mantener la cabeza, el cuello y la columna correctamente alineados.