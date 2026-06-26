Los expertos instan a no dejar las ventanas abiertas toda la noche en verano: aumenta la humedad y el crecimiento de ácaros

No dejar las ventanas abiertas toda la noche en verano porque aumenta la humedad y el crecimiento de ácaros. Este tipo de elementos pueden acabar siendo los que nos acompañará en unos días en los que quizás podremos empezar a descubrir la esencia de una manera de cuidar nuestra salud que se nutre de estos pequeños gestos. Vamos a poder descubrir la esencia de un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada.

La humedad y el crecimiento de ácaros pueden ser un problema para gran parte de las casas, es cuestión de estar muy pendientes de las formas tradicionales e eliminarlos y de hacerlo de una manera que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta. Las ventanas abiertas toda la noche puede ser un problema para muchos, es cuestión de conocer lo que puede pasar con algo que hacemos de forma constante y quizás no es demasiado bueno.

Aumenta la humedad y el crecimiento de ácaros

La humedad de nuestras casas es algo contra lo que deberemos luchar. Aunque en determinadas épocas del año, acaba siendo algo mucho más elevada que en la actualidad, tocará saber lo que puede pasar en un verano en el que las altas temperaturas pueden ser las que nos marquen de cerca.

Para la salud o determinadas enfermedades que pueden acabar convirtiéndose en un punto de partida de estas jornadas en las que hacemos este gesto que quizás puede costarnos más de asimilar. Cuando el tiempo que tenemos por delante, puede acabar siendo el que marque la diferencia en estos días en los que queremos disfrutar del aire libre y que hasta la fecha no sabíamos.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que quizás tocará empezar a ver llegar, en estos días en los que realmente podremos empezar a crear algunos cambios importantes. Una novedad plena en unos días en los que los ácaros acaban encontrando el caldo de cultivo perfecto para prosperar.

Los aires acondicionados pueden ser el elemento esencial para descubrir este tipo de elementos que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Los expertos explican el motivo por el que no debemos dejar las ventanas abiertas

El instinto y las altas temperaturas nos obligan a abrir las ventanas en verano, como manera de que circule el aire, pero cuidado, puede acabar siendo un caldo de cultivo perfecto de todo tipo de ácaros y de una humedad que irá en aumento, después de todo el día con las ventanas cerradas protegiéndonos del Sol y del calor excesivo.

Los expertos de Alabama explican en su blog: «Dejar las ventanas abiertas durante una ola de calor puede ser un error que ponga en riesgo tu salud, según advierte la OMS. Saber cuándo abrir y cerrar —y cómo— puede marcar la diferencia entre una casa habitable y una trampa térmica. Cuando el termómetro sube sin tregua y las alertas por calor extremo se hacen sentir en todo el país, el hogar debería ser ese refugio en el que guarecerse. Sin embargo, muchas veces no lo es. Especialmente cuando se cometen errores tan comunes como dejar las ventanas abiertas en las horas de más calor o mantener puertas sin criterio mientras el aire caliente se cuela sin permiso. En plena ola de calor, estos pequeños gestos pueden ser determinantes».

Siguiendo con la misma explicación: «Uno de los errores más habituales es pensar que, al abrir todas las ventanas de par en par, se está ‘refrescando’ la casa. Nada más lejos de la realidad. Cuando la temperatura exterior es más alta que la interior —como sucede en gran parte del día durante una ola de calor— lo único que conseguimos es introducir más calor dentro. El resultado: estancias más cálidas, menos confort y más gasto energético si después recurrimos a ventiladores o aires acondicionados para contrarrestarlo. El sentido común y la física coinciden en la solución: mantener las ventanas cerradas durante las horas centrales del día, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas. Si además protegemos cristales con persianas, cortinas térmicas o toldos, bloqueamos el paso del sol y evitamos el efecto invernadero que puede disparar la temperatura interior incluso por encima de la exterior».

Con un consejo que podemos empezar a poner en práctica: «Solo cuando el sol se pone y el aire exterior desciende, conviene abrir. El momento ideal es a primera hora de la mañana o al anochecer. Entonces, sí: es recomendable abrir ventanas opuestas y dejar puertas interiores abiertas para crear una corriente cruzada que renueve el aire caliente acumulado. Si además se colocan ventiladores estratégicamente (por ejemplo, cerca de una ventana orientada a zonas más frescas), se puede potenciar aún más este efecto. Otro detalle poco conocido es que las puertas interiores pueden actuar como reguladoras del aire. A menudo se dejan abiertas o cerradas sin prestar atención, pero pueden usarse para compartimentar el calor durante el día, cerrando habitaciones que no se usan, y abrirse por la noche para favorecer la ventilación. Incluso un gesto tan simple como dejar una puerta entreabierta en ángulo puede crear un pequeño «efecto Venturi» que acelera la circulación natural del aire».