Pánico en un avión de Ryanair tras romperse una ventanilla en pleno vuelo y succionar a un pasajero

Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Tesalónica (Grecia) y Memmingen (Alemania) en la mañana de este viernes, 10 de julio, regresó a la ciudad griega poco después de su despegue por el grave desprendimiento de una ventanilla que ha podido acabar con la vida de un pasajero.

Mientras el avión estaba en el aire los allí presentes escucharon un fuerte ruido procedente del exterior, rompiéndose en ese instante una de las ventanillas de la aeronave. Según ha comunicado la emisora pública ERT, un pasajero ha resultado herido.

El hombre, serbio y de 60 años, se encontraba sentado frente a la ventanilla accidentada y fue succionado por una descomprensión explosiva al romperse el cristal y su cuerpo salió a medias del avión, pero otros pasajeros cercanos sujetarlo y mantenerlo dentro del aeroplano.

La aeronave finalmente aterrizó con normalidad y dicho pasajero solicitó asistencia médica, que le fue prestada en tierra en el aeropuerto de Tesalónica, según ha explicado la aerolínea en un comunicado compartido a Europa Press.

Con el objetivo de minimizar el retraso, la aerolínea dispuso de un avión de reemplazo que trasladó a los pasajeros a Memmingen y despegó de Tesalónica a las 09:35 horas (hora local) de esta mañana.

Según relatan medios locales, la causa podría ser que parte de un motor dañado del avión se desprendiera y golpeara una ventanilla de la cabina.