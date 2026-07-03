Ryanair intenta mofarse del Real Madrid y le sale el tiro por la culata: «Lamentable»

La compañía aérea Ryanair ha intentado burlarse del Real Madrid en las redes sociales. Ha sido a raíz del comunicado del club blanco asegurando que no ha habido contactos con Enzo Fernández, jugador del Chelsea cuyo fichaje se descarta desde Concha Espina. La empresa irlandesa ha publicado una especie de mofa tirando de ironía: «Más comunicados que trofeos esta temporada». Sin embargo, el éxito de la publicación ha sido nulo.

De hecho, el mensaje publicado en X, antes Twitter, ha recibido sólo tres respuestas y ha sido compartido únicamente por tres usuarios. Un fracaso absoluto teniendo en cuenta que Ryanair intenta hacerse viral con este tipo de burlas, acumulando en muchas ocasiones millones y millones de visualizaciones. Sin embargo, esa mofa al Real Madrid no ha tenido mucha gracia viendo las estadísticas del post. «Al menos los asientos son más cómodos», «Dos comentarios en horas. Lamentable», o «Yo vuelo con Vueling y Iberia», fueron las respuestas que recibió Ryanair, quedando claro el poco tirón de su provocación y el ridículo alcance del post.

más comunicados que trofeos esta temporada https://t.co/YvaJuYLNun — Ryanair España (@Ryanair_ES) July 3, 2026

Hace unas semanas, Ryanair volvió a recurrir a su característico tono provocador en redes sociales utilizando a José Mourinho como protagonista de una de sus últimas publicaciones. La aerolínea, conocida por aprovechar la actualidad deportiva y el humor para tratar de ganar visibilidad, compartió un montaje en el que relacionaba al técnico portugués con el Real Madrid, generando miles de reacciones entre aficionados al fútbol.