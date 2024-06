Alejandra Rubio, en el punto de mira tras su último comentario sobre María Teresa Campos

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, vuelve a estar en el ojo del huracán mediático tras su regreso este martes al programa en el que colabora. Lejos de apaciguar las críticas recibidas en los últimos días, su actitud cabreada e irascible ha provocado una oleada de reacciones adversas entre sus compañeros de cadena. La conducta altanera de Alejandra ha sido objeto de duras críticas, destacando las palabras de Luis Pliego en ‘TardeAR’: «Alejandra, la pena es que no se haya preparado la entrevista con humildad. No puedes atacar a todo el mundo. Alejandra ha estado muy mal, muy mal asesorada y debería asumir que no ha tenido una buena tarde». No ha sido el único, la gran Ana Rosa Quintana también considera que la influencer se ha equivocado. Pero, ¿por qué hay tanta gente molesta con ella?

Alejandra ha hecho un comentario desafortunado sobre su abuela. Ha recordado que María Teresa no era periodista y trabajaba en televisión, por eso no entiende que ella no pueda hacer lo mismo. Luis Pliego no ha sido el único en manifestar su descontento. Marta López también aportó su punto de vista, señalando: «Me ha faltado sensibilidad en cuanto a madre y la he visto nerviosa». Lo que realmente ha incendiado los ánimos ha sido la comparación que Alejandra hizo con su abuela, María Teresa Campos. En sus declaraciones, Alejandra afirmó: «Yo no soy periodista, mi abuela tampoco lo era. ¿Qué pasa?».

El suceso anterior generó una respuesta contundente por parte de Paloma Barrientos: «A tu abuela déjala tranquila. Ha sido una de las mejores comunicadoras de este país, ponerla en el tema profesional no. Me parece una soberbia».

Luis Pliego, muy duro contra los comentarios de Alejandra Rubio

Luis Pliego se sumó a Paloma Barrientos en la crítica a la joven colaboradora: «No debería compararse con su abuela, es una comparación lamentable». Por su parte, Ana Rosa Quintana ofreció una perspectiva crítica sobre las acciones de Alejandra: «Cuando tú das el paso, no de darle la exclusiva a la revista que quieras, sino que cuando das el paso de vender una exclusiva de tu vida has entrado en otro sitio. Tiene todo el derecho, pero ya no puede decir yo no hablo de mi vida».

Ana Rosa continuó, enfatizando la contradicción en el comportamiento de Alejandra: «Me parece perfecto y así nosotros tenemos temas. Pero lo que no te puedes quejar es de que se hable de la exclusiva que has dado».

El otro problema de la hija de Terelu Campos

Paralelamente, Alejandra Rubio enfrenta otra situación delicada: se ha contagiado de coronavirus durante su embarazo. Esta noticia llega solo unos días después de que Alejandra y su pareja, el hijo de Mar Flores, regresaran de una escapada a Ibiza. En dicha escapada, la pareja disfrutó de un tiempo juntos, habiendo anunciado recientemente a sus familiares, amigos y al público en general que esperan un bebé para el próximo mes de diciembre.

Durante su aparición en el programa ‘Así es la vida’, Alejandra confesó haber recibido un aluvión de críticas, las cuales, según ella, no esperaba. «Lo he vivido peor de lo que me esperaba. Soy un poco ingenua y pensaba que la gente no tiene tanta maldad. Ha habido comentarios muy fuera de lugar», declaró.

Los ataques se han centrado en varios aspectos de su vida personal, especialmente en su edad, 24 años, y en el hecho de que solo lleva cinco meses de relación con Carlos Costanzia, el futuro padre del bebé. Alejandra defendió su posición afirmando: «Es verdad que llevamos poco, pero no lo veo un impedimento, no lo veo como algo malo. Anda que no hay parejas que llevan muchísimo tiempo y descubren que están con alguien que no conocían. No soy tan joven, tengo 24 años y la gente me está dando unas lecciones que yo no entiendo».

Nueva tormenta mediática para las Campos

Las palabras de Alejandra Rubio han desatado una tormenta de opiniones en los medios de comunicación. Su defensa vehemente y su postura desafiante ante las críticas reflejan una joven determinada a seguir su propio camino, a pesar de las adversidades y los juicios externos. Con su regreso a la televisión y su próxima maternidad, Alejandra se enfrenta a un año lleno de cambios y desafíos, bajo la atenta mirada de la opinión pública y de sus compañeros de profesión.

Lo peor de todo es que esté conflicto no solo le afecta a ella, también a su madre y a su tía. Terelu Campos y Carmen Borrego se ven en la obligación de dar explicaciones sobre las novedades de Alejandra, quien está cada vez en una situación más polémica.