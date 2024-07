Alejandra Rubio lo cuenta todo: la razón por la que se fue de casa de Terelu Campos

Alejandra Rubio no quería ser famosa e intentó alejarse de la popularidad, pero cambió de planes al darse cuenta de que tenía mucho talento para trabajar en televisión. A sus 23 años, la influencer y nieta de María Teresa Campos está a punto de comenzar el segundo trimestre de su embarazo de Carlo Costanzia, noticia que ha generado una gran cantidad de comentarios y especulaciones en los medios. En una reciente entrevista con Pilar Vidal, Alejandra ha revelado detalles íntimos y reflexiones personales que han despertado el interés del público. Su objetivo es que la gente le conozca antes de juzgar, pues siente que son muchos los que le atacan sin tener razón.

Alejandra puso encima de la mesa algunos de los momentos más difíciles de su vida durante su charla con Pilar Vidal, con quien disfruta de una bonita amistad. Al cumplir los 18 años, decidió irse de casa de su madre, Terelu Campos, una decisión que marcó un punto de inflexión en su vida. «Qué a los 18 años me iba de casa era algo que llevaba diciendo toda la vida. Yo lo tenía muy claro y me fui», afirmó en un tono muy serio. Este deseo de independencia, combinado con la presión de su creciente exposición pública, la empujó a tomar esta decisión. «No lo celebré por mi actitud de niñata», confesó. Más adelante reflexionó sobre su comportamiento y las decisiones que tomó en esa época.

Mirando hacia atrás, Alejandra admite que no está segura si fue la mejor decisión. «Igual no me tenía que haber ido porque vivía muy bien, pero fue una experiencia», dijo. Sin embargo, también destacó los aspectos positivos de su independencia. «Jamás» le pidió ayuda económica a sus padres, aunque reconoció que su madre, Terelu, le echó una mano «un par de veces». «Mis padres no me han pagado el alquiler en la vida, aunque es verdad que mi madre me ha ayudado un par de veces», puntualizó con total naturalidad.

Alejandro Rubio, muy sincero al hablar de su hija Alejandra

Alejandro Rubio, padre de Alejandra, ha mantenido una actitud más reservada respecto a los asuntos familiares. Sin embargo, cuando fue abordado por Europa Press, compartió sus pensamientos sobre el embarazo de su hija. Confesó no recordar «cómo le contaron la noticia» y admitió tener sentimientos encontrados.

«A mi hija la veo bien. Es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer”, comentó. Aunque expresó preocupación por la juventud de la colaboradora, también subrayó la importancia de su felicidad. «Ya se lo he dicho a ella, pero bueno, si ella es feliz, para mí eso es lo más importante. Tiene su edad y ya tiene su capacidad para tomar sus propias decisiones. Si han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho y han tomado la decisión más conveniente, pero vamos, al tiempo», concluyó.

La hija de Terelu Campos se encuentra en una etapa de grandes cambios y expectativas. Con su embarazo avanzando, ha compartido públicamente sus emociones y desafíos. En sus redes sociales, Alejandra muestra su día a día, manteniendo a sus seguidores informados sobre su progreso y experiencias. Ha hablado abiertamente sobre sus miedos y alegrías, pero quiere reservar una parcela solo para ella.

El polémico noviazgo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

La relación de Alejandra con Carlo Costanzia ha sido un tema recurrente en los medios. Ambos han demostrado estar muy unidos y felices ante la llegada de su primer hijo. Alejandra ha elogiado a Carlo por su apoyo y compromiso y juntos están planeando su futuro como padres. La pareja se ha mostrado ilusionada y preparada para enfrentar los desafíos que vienen con la paternidad. Entonces, ¿por qué están recibiendo tantas críticas? No son pocos los que creen que se han precipitado, pues apenas llevan cinco meses juntos.

Con el embarazo avanzando, Alejandra y Carlo están planeando el futuro con entusiasmo y precaución. Rubio ha hablado sobre sus planes de continuar con su carrera de influencer y explorar nuevas oportunidades profesionales que se alineen con su nueva vida como madre. También ha mencionado la importancia de mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional para asegurar el bienestar de su familia. Entiende que debe dar explicaciones sobre su vida, pero tampoco está dispuesta a estar expuesta el 100%.

Mientras se prepara para la llegada de su primer hijo, la nieta de María Teresa Campos está demostrando fortaleza. La misma que mostró cuando dejó la casa de su madre para emprender una aventura en solitario. La historia de su independencia y su camino hacia la maternidad sigue siendo una fuente de inspiración para sus seguidores. No obstante, también hay gente que considera que no está contando la verdad. Habrá que esperar un tiempo para ver si los enemigos del clan Campos tienen razón.