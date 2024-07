El zasca de Mar Flores a Carlo Costanzia que aclara cómo está su relación

En un giro inesperado, Mar Flores se ha convertido en el centro de atención tras la entrevista que su hijo Carlo Costanzia concedió en el programa ‘¡De Viernes!’. El novio de Alejandra Rubio, quien espera su primer hijo con la joven, respondió a varias preguntas sobre su madre, ofreciendo siempre elogios y mostrando un claro respeto hacia ella. No obstante, la reacción de Mar Flores ha dejado a muchos especulando sobre el verdadero estado de su relación. Tanto es así que Carmen Borrego, tía de Alejandra, ha llegado a reconocer que el contacto entre Mar y el actor no es demasiado fluido.

Durante su última aparición en Telecinco, Carlo Costanzia fue interrogado sobre diversos aspectos relacionados con Mar Flores, desde su actual relación hasta su reacción ante la noticia del embarazo de Alejandra Rubio. El artista afirmó que su madre se enteró del embarazo solo un día antes de que se hiciera público. «Me hubiera gustado contárselo en persona, pero tuve que hacerlo así. No es la mejor manera de habérselo dicho», admitió. Según su discurso, no se lo dijo antes porque tenía que proteger la exclusiva, una exclusiva por la que habría recibido una cifra cercana a los 100.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mar Flores (@marflores_mar)



Carlo describió a Mar Flores como «una abuela preciosa, guapísima y con una clase tremenda», anticipando cómo la imagina cuando nazca su primer nieto. Respecto al silencio de Mar sobre el embarazo, Carlo comentó: «Me parece lícito que no quiera hablar o que quiera guardar silencio». El problema es que la modelo se ha cansado de ser discreta y ha lanzado un dardo que va directo al corazón de su hijo.

El mensaje envenenado de Mar Flores

Tras la entrevista de Carlo Costanzia, las expectativas sobre la reacción de Mar Flores eran altas. Todo el mundo quería conocer su postura, pero decidió mantenerse al margen. Rogó respeto y recordó que ella no estaba participando en este revuelo, por eso nadie le podía exigir que tomase partido. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales han dejado entrever sus verdaderos pensamientos.

Días antes de la entrevista del actor, Mar subió una foto a Instagram que muchos interpretaron como una indirecta hacia su consuegra, Terelu Campos, quien ha concedido entrevistas en televisión sobre el embarazo. Ahora, Mar ha compartido otra imagen que algunos ven como un mensaje directo a su hijo mayor.

Desde su destino de vacaciones, Mar Flores publicó una foto de sus otros hijos practicando deportes acuáticos. Junto a la imagen, escribió: «Hace fresco, no hace sol y empieza a llover. Pero ellos saben lo importante del esfuerzo y el compromiso. Estoy orgullosa de ellos». ¿Quiere decir esto que está haciendo de menos a Calo por ganarse la vida aireando su vida privada en los platós?

La ausencia de cualquier mención a Carlo en este mensaje ha generado especulaciones. La admiración y orgullo expresados hacia sus otros hijos contrastan con el silencio mantenido sobre Carlo, sugiriendo una posible distancia emocional o desacuerdo en cómo Carlo ha manejado la noticia de su futura paternidad.

La auténtica relación de Mar Flores y Carlo Costanzia

Las declaraciones de Carlo en ‘¡De Viernes!’ y las acciones de Mar en redes sociales han pintado un cuadro de una relación compleja. El joven, a pesar de sus elogios hacia su madre, admitió que la manera en que le comunicó el embarazo no fue la ideal. Por su parte, Mar parece querer desmarcarse de la situación, enfocándose en su propio espacio y en los logros de sus otros hijos.

Había mucho dinero en juego y Costanzia optó por proteger el negocio que había cerrado junto a Alejandra Rubio. Ahora solamente hace falta saber cómo le ha sentado este atrevimiento a Mar Flores.

La participación de Terelu Campos en el programa donde Carlo fue entrevistado también añade una capa más a esta historia. Terelu, quien se ha estrenado como colaboradora en ‘¡De Viernes!’, estuvo presente durante las declaraciones de su yerno. Este hecho ha alimentado aún más las interpretaciones sobre las indirectas de Mar en redes sociales, ya que Terelu ha sido abierta sobre su entusiasmo por convertirse en abuela.

La situación entre Mar Flores y Carlo Costanzia sigue siendo un tema de interés. Aunque Carlo insiste en que su relación con su madre es buena, las acciones y publicaciones de Mar sugieren que hay aspectos no resueltos. La futura llegada de un nuevo miembro a la familia podría ser una oportunidad para sanar diferencias o, por el contrario, profundizar las tensiones existentes.

No podemos olvidar que Terelu es un de las grandes rivales de Mar Flores, dato que complica todavía más la situación. La hija de María Teresa Campos promete que no tiene problemas con la modelo, pero la hemeroteca está ahí y solo hace falta echar la vista atrás para ver qué opinión tiene sobre la suegra de Alejandra Rubio.