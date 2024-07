Carmen Borrego no se corta y desvela la cara oculta de Carlo Costanzia

Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista del momento, por mucho que la familia Campos lo quiera negar. Tras cinco meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja sorprendió a todos al anunciar su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se hicieron esperar y una de las que más expectación generó fue la de Carmen Borrego, tía la influencer. Además de revelarse cuánto ha cobrado la pareja por conceder la exclusiva, los familiares de Alejandra siguen insistiendo en que el bebé es muy deseado. No obstante, Carmen ha sido muy crítica con la actitud que Carlo Costanzia está teniendo ante la presión mediática.

La colaboradora no ha dudado en expresar su descontento con la manera en que Carlo ha manejado la situación con la prensa. El joven no ha dudado en amenazar a los reporteros con interponer una denuncia, una reacción que Borrego considera inadecuada. No podemos olvidar que Carmen es hija de María Teresa Campos, una de las comunicadoras más importantes de nuestro país. María Teresa siempre disfrutó de un trato amable con los medios, por eso las Campos quieren que esta norma se mantenga intacta.

«El otro día estaba nerviosa y quizás no supo gestionarlo de la mejor manera. Yo ya he dicho que me considero ‘personaja’, pero no todo vale. La gestión de Carlo no es buena y lo digo porque lo veo. Pido tranquilidad para todos, que no llegue la sangre al río. Creo que están nerviosos, pero me consta que no hay ningún problema entre ellos. Alejandra es una mujer con carácter que hace las cosas como quiere», comentó Carmen Borrego en el plató de su programa.

Carlo Costanzia está desesperado

Las declaraciones de Carmen llegan poco después de que Carlo, hijo de Mar Flores, perdiera los papeles con la prensa. No contento con que se grabara su portal, el actor amenazó a los reporteros con una frase que no pasó desapercibida: «Os vais a cagar». Según dice, los paparazzi le están haciendo fotos en la puerta de su casa, algo que no debería ser así porque es una propiedad privada.

A pesar de las tensiones con la prensa, Carmen Borrego ha reaccionado positivamente al conocer que Alejandra y Carlo van a tener un bebé. Durante su intervención en el programa ‘Así es la vida’, Borrego desveló cómo ha vivido la familia esta noticia. «La llegada de un bebé siempre es una buena noticia, creo que hay que tener a los bebés cuando hay tanto amor y cuando se está enamorado», explicó la colaboradora. Más adelante añadió que «a veces se traen a los bebés para solucionar los problemas de una relación y creo que hay que tenerlos cuando hay amor».

Borrego insistió en que esta noticia «no es ningún drama» y que «me ha dado cosita cuando he visto que dice que sintió miedo» porque Alejandra «es más madura de lo que piensa la gente». El problema es que su verdadera opinión sobre Carlo ha visto la luz y ahora no puede negar lo que ha dicho públicamente. Ha destapado la cara real del actor, quien está recibiendo críticas muy contundentes.

Carmen Borrego no olvida a María Teresa Campos

Carmen también se está acordando de su madre y confesó: «Ella siempre decía a sus nietos que quería ser bisabuela. Ella fue bisabuela antes de irse». Por ese motivo cree que el embarazo de Alejandra «le habría hecho tan feliz y habría sido la única que dijera que qué maravilla».

Mientras la familia se adapta a la noticia, las tensiones con la prensa y las críticas no parecen cesar. Carmen Borrego ha hecho un llamado a la calma y a la gestión adecuada de la situación por parte de Carlo Costanzia, destacando la importancia de mantener la serenidad ante la presión mediática. Quiere que el actor no tire por tierra todo lo que consiguió su progenitora.

Por ahora, el clan espera con ilusión la llegada del nuevo miembro, confiando en que el amor y el apoyo mutuo prevalecerán sobre cualquier desafío que pueda surgir. La transformación de esta noticia en un momento de felicidad y unión es el objetivo principal para Carmen Borrego y sus seres queridos, mientras el público sigue atento a cada nuevo desarrollo en la vida de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

En el otro vértice de la información se encuentra Terelu Campos. La comunicadora desea lo mejor para su hija y esa es la razón por la que está andando con pies de plomo, pues no quiere que tenga conflictos con Carlo en este momento tan concreto de su vida. Rubio está esperando su primer bebé, un bebé que no ha sido buscado, pero que sí es muy deseado y que llegará a la crónica social siendo muy famoso.