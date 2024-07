Alejandra Rubio habla sobre su separación de Carlo Costanzia

¿Se han separado el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos? La verdad solo tiene un camino y ya ha visto la luz. Alejandra Rubio se ha visto envuelta en un torbellino de rumores sobre su relación con Carlo Costanzia, especialmente tras las especulaciones acerca de un posible distanciamiento entre ambos. Afortunadamente trabaja de colaboradora en Telecinco y ha podido desmentir ciertas noticias. Alejandra ha asegurado que no tiene ningún problema con el padre de su bebé, promete que confía en él y que está más enamorada que nunca.

En el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, Alejandra Rubio fue contundente al desmentir cualquier crisis en su relación con Carlo Costanzia. «No ha pasado así, pero si hubiese pasado así, ¿cuál es el problema? Yo es que esas relaciones tan antiguas de esta gente yo es que no las entiendo», declaró. La joven estaba haciendo referencia a los comentarios hechos por Luis Pliego, un tertuliano de Mediaset que dirige una conocida revista. Con una actitud clara y directa, Rubio añadió: «Yo trabajo una barbaridad, Carlo también tiene sus cosas y hay días que no nos vemos, por supuesto. Pero es que, además, lo que estás contando, Luis Pliego, no es verdad. Podría haberse dado, pero no ha ocurrido».

Parte de la especulación surgió a raíz de unas imágenes de la pareja en Ibiza, donde se les veía aparentemente distanciados. Alejandra aclaró que una de las razones por las que se desplazó hasta la playa desde el barco para bañarse era su miedo a nadar en el mar abierto. «Yo no me baño en medio del mar porque me da miedo», explicó. De esta manera negó las teorías sobre una posible frialdad entre ellos. Lo único que está claro es que la influencer no atraviesa un buen momento, pero ¿hasta cuándo durará?

Las críticas que está recibiendo Alejandra Rubio

Alejandra Rubio también ha sido objeto de críticas por haber vendido la exclusiva de su futura maternidad a su publicación de cabecera. Durante su primera intervención en ‘Así es la vida’, no dudó en defender su decisión, lo que provocó una reacción de indignación entre algunos de sus compañeros de Telecinco. A pesar de esto, Alejandra mantuvo su postura, subrayando que cada persona maneja su vida privada de la manera que considera más adecuada.

Después de la emisión de ‘TardeAR’, donde se mostraron imágenes de la pareja en la playa de Ibiza, los rumores de crisis se intensificaron. Las imágenes sugerían una falta de muestras de cariño y el hecho de que, al regresar a Madrid, Alejandra y Carlo no se vieron durante varios días alimentó aún más las especulaciones.

La relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha estado bajo constante escrutinio desde el inicio. Si bien ambos han intentado mantener un perfil bajo, la atención mediática sobre sus vidas personales no ha disminuido. La joven pareja debe armarse de paciencia y muchos comunicadores, como por ejemplo Emma García, defienden que de momento no ha empezado lo peor. Estamos hablando de un bebé que es mediático antes de nacer, por eso hay tanto interés a su alrededor.

La decisión que ha tomado Alejandra Rubio

A pesar de las críticas y los rumores, Alejandra Rubio sigue adelante con su vida y su relación con Carlo Costanzia. Ambos se han enfocado en sus respectivos trabajos y en prepararse para la llegada de su bebé. Alejandra continúa su labor como colaboradora en ‘Así es la vida’, demostrando que no está dispuesta a dejar que los rumores infundados afecten su estabilidad emocional y profesional.

Debemos tener en cuenta un hecho importante. ‘Así es la vida’ llegará a su fin próximamente para dar paso al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, ‘El Diario de Jorge’. Es decir, Alejandra se quedará sin trabajo en un momento en el que necesita ingresos para mantener a su primer hijo. Según Terelu Campos, ese es el motivo por el que decidió hacer público que estaba embarazada a cambio de dinero.

La determinación y la franqueza con la que Alejandra Rubio ha abordado estos rumores dejan claro que está dispuesta a proteger su relación. No lo ha dudado dos veces y ha prometido que confía plenamente en Carlo. Niega que se hayan separado después de las vacaciones, pero todavía no viven juntos al 100% y cada uno tiene sus compromisos, de ahí que se hayan dejado ver en situaciones distintas. No obstante, la influencer puede contar con su madre pase lo que pase, así lo ha aclarado Terelu Campos durante su entrevista en ‘¡De Viernes!’