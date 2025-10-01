Alejandra Rubio habla de la ruptura habla por primera y confiesa: «No ha terminado de funcionar»

La participación de Terelu Campos y Makoke en Supervivientes 2025 ha resucitado un tema que llevaba tiempo silenciado: la ruptura de una relación personal que, pese a la apariencia cordial ante las cámaras, parece haber llegado a un punto de no retorno. Aunque hubo quienes creyeron que la experiencia compartida en la isla podría servir como catalizador para una reconciliación definitiva, la realidad ha sido muy distinta. En ese contexto, Alejandra Rubio ha querido aclarar el papel que ella misma ha tenido en esta historia y desvelar por primera vez los motivos que, a su juicio, explican por qué el vínculo entre su madre y Makoke se ha roto de forma definitiva.

Alejandra Rubio ha ofrecido una visión muy concreta del origen de esta crisis durante una intervención en Vamos a Ver. Según su relato, la relación entre Terelu y Makoke nunca logró recuperarse tras una serie de roces que, aunque en su momento pudieron parecer menores, acabaron dejando una huella permanente. Todo habría comenzado con un malentendido que la propia Alejandra protagonizó en un plató de televisión.

A raíz de ese episodio, Makoke habría hecho un comentario en los pasillos de Mediaset que no gustó nada a la joven. Desde ese momento, algo se fracturó no solo entre ambas mujeres, sino también en el vínculo que unía a Terelu con su amiga de toda la vida. Tal como Alejandra ha explicado públicamente, su madre «no es rencorosa para nada», pero reconoce que la relación «no ha terminado de funcionar nunca».

Alejandra Rubio habla de la ruptura

Las declaraciones de Alejandra Rubio ayudan a entender que lo sucedido en los Cayos Cochinos no es un conflicto espontáneo, sino la manifestación pública de una tensión larvada durante años. Aunque ha evitado posicionarse abiertamente y se ha mostrado reacia a intervenir para propiciar un acercamiento, sí ha dejado claro que el conflicto actual no le resulta ajeno. «Son cosas de ellas y no me voy a meter», ha afirmado con rotundidad, reconociendo también que «siempre se han llevado bien, pero hace tiempo yo tuve un problema con Makoke, a mi madre no le gustó y la relación a partir de ahí no ha terminado de funcionar nunca».

Durante años, Terelu y Makoke compartieron una relación que iba más allá de la pequeña pantalla. Se trataba de una amistad de larga duración, consolidada en distintos momentos vitales y profesionales. Por eso, su participación en Supervivientes fue interpretada por muchos como una oportunidad para conectar. Sin embargo, desde su primera estancia en Honduras, los gestos de distancia entre ambas eran evidentes. En su regreso a la isla, cuando Terelu volvió para cumplir una misión especial, la tensión aumentó y los encontronazos se repitieron, dando a entender que las diferencias eran ya irreconciliables.

Alejandra ha apuntado a un elemento clave para entender esta transformación en el vínculo de las dos mujeres: la confianza previa. «Yo creo que todo empieza por eso, porque la confianza da asco porque es la persona a la que más conocía de la isla», ha asegurado. Esa familiaridad previa habría alimentado, paradójicamente, una mayor susceptibilidad entre ellas. Los roces, cuando se producen entre personas que se conocen a fondo, suelen ser más intensos y difíciles de reconducir, y eso parece haber sido lo que ocurrió entre Makoke y Terelu.

El error que Terelu Campos no perdona

Lo que a simple vista parece un desencuentro puntual en el contexto de un reality se remonta, según se ha sabido ahora, a un episodio vivido fuera de cámaras. Fue entonces cuando Alejandra Rubio fue increpada en un momento de descanso publicitario por Makoke, un hecho que Terelu desconocía por completo hasta que otros compañeros del programa Viva la vida le informaron. «Estáis malinterpretando, es que Alejandra hizo un comentario y en publicidad Makoke salió a por Alejandra a gritarle en los pasillos», aclaró Terelu durante su participación en el programa ¡De viernes!, donde colabora de forma habitual.

La citada escena, lejos de ser anecdótica, marcó un antes y un después. Terelu confesó que no fue su hija quien le trasladó lo ocurrido, algo que pone de relieve la discreción con la que Alejandra ha preferido gestionar sus conflictos personales. A ojos de Terelu, el comportamiento de Makoke con su hija supuso un punto de ruptura definitivo. Ella misma lo resumió con una frase contundente dirigida a su ex amiga: «Le dije que yo me inmolo antes de tocar a su hija porque sé lo que significaba para mi madre».

El regreso de Terelu Campos a España tras su participación en el concurso no ha estado exento de sobresaltos. Desde el distanciamiento con su hermana Carmen Borrego por la filtración de unos audios privados, hasta la entrevista de su yerno Carlo Costanzia, la tertuliana ha tenido que lidiar con múltiples frentes abiertos. En ese panorama de tensión, el conflicto con Makoke ha adquirido un peso mayor del esperado. Esa es la razón por la que ha dado explicaciones, pues ahora quiere que todo el mundo sepa la verdad.