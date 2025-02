Alaska dice esto de Melody en el Benidorm Fest y se lía: «Ejemplo de persona que no debería ir»

Alaska, una de las artistas más icónicas de la Movida Madrileña, ha vuelto a llamar la atención por sus declaraciones sobre Eurovisión y la elección de Melody como representante del país en el certamen. En una entrevista en la que recordó su experiencia como presentadora de la preselección española en 2009, la artista no solo alabó la elección de la cantante andaluza, también lanzó críticas directas a algunos participantes del Benidorm Fest. Tiene claro cuál es «ejemplo de persona que no debería ir» porque, ante todo, el concurso tiene como objetivo entretener al público.

Para Alaska, la elección de Melody representa una decisión acertada y merecida. «Bueno, la canción no está mal. Se nos ha pegado a todos y creo que representa bien lo que ella quiere llevar» , afirma al respecto. La artista ha recordado su experiencia en 2009 cuando fue la encargada de presentar las galas de selección para Eurovisión, un año en el que Melody estuvo a punto de representar a España, pero finalmente fue superada por Soraya. «Es una diosa. Se lo merece. Yo fui presentadora de las galas de selección el año que Soraya ganó a Melody».

Más allá de sus habilidades vocales, Alaska destacó la capacidad de Melody para sobreponerse a las dificultades. «Me gusta mucho que vaya a Eurovisión una persona que se cree Eurovisión. Porque estoy harta de gente que se presenta al Benidorm Fest, no sé para qué, porque ni les gusta Eurovisión, ni han visto nunca Eurovisión», ha comentado con admiración. Además, la presentadora aseguró que la cantante andaluza es la elección perfecta porque tiene un verdadero aprecio por Eurovisión.

Alaska se sincera sobre Eurovisión

No todo fueron elogios en las declaraciones de Alaska. La cantante ha lanzado una crítica contundente a ciertos artistas que se presentan al Benidorm Fest sin tener un interés real. Considera que hay gente que está interesada en llamar la atención y lo verdaderamente importante es conectar con la audiencia.

Para Alaska, un evento tan significativo como Eurovisión merece participantes que entiendan su historia, su relevancia y lo que implica representar a un país entero en el escenario internacional. «No, yo soy cero competitiva… Tengo cara de acelga si tengo cero points o si tengo diez points. Así que yo sería un ejemplo de persona que no debería ir porque no tiene ese entusiasmo por ganar ni por nada», comenta en La Razón cuando le preguntan si se pone nerviosa con los resultados.

Melody ha recibido críticas porque los fans del resto de concursantes del Benidorm Fest están en pie de guerra, pero lo cierto es que, tanto la mayoría del público como los expertos, han confiado en Esa diva. La canción reflexiona sobre el camino que ha recorrido la artista hasta llegar al éxito.

¿Iría Alaska a Eurovisión?

La participación de Melody a Eurovisión y el reconocimiento de su esfuerzo a lo largo de los años han generado expectativas sobre su desempeño en el festival que se celebrará en Basilea. En este sentido, la mujer de Mario Vaquerizo está trabajando en los últimos ajustes de su propuesta, con la intención de ofrecer una actuación impactante y alineada con las tendencias internacionales. Su experiencia y evolución artística han sido resaltadas como elementos clave para su candidatura.

Alaska está centrada en su propia carrera musical y ha descartado cualquier posibilidad de presentarse como concursante. Su trayectoria en la industria ha estado marcada por un estilo único y una forma particular de entender la música, lo que la ha convertido en una de las figuras más influyentes del panorama musical español.

La representación de España en Eurovisión siempre genera debate y expectativas y este año no es la excepción. Con Melody como abanderada del país, la atención está puesta en cómo será recibida su actuación en el escenario europeo. Cree que la artista lo tiene todo para triunfar, sobre todo una cosa: pasión por la música, por eso se merece haber ganado el Benidorm Fest.

Sus planes junto a Mario Vaquerizo

Alaska ha dado a conocer algunos de sus proyectos para 2025, año en el que tiene previsto iniciar una gira junto a su esposo Mario Vaquerizo. Su agenda incluirá presentaciones en festivales y eventos importantes en España, con un calendario que se extenderá hasta finales de octubre. Además, se encuentra inmersa en nuevos proyectos musicales, lo que mantiene su presencia activa en la escena artística. Como no podía ser de otra forma, se han filtrado algunos datos sobre sus nuevos conciertos y la polémica no ha tardado en expandirse, pues ha salido a la luz que van a cobrar 130.000 por actuar en Andalucía. De momento, el matrimonio no ha roto su silencio, pero ¿cómo afectará esto a su imagen pública?