Aitana se estrena por primera vez en este país: así será su concierto

Aitana Ocaña asaltó a la fama a raíz de su participación en ‘Operación Triunfo 2017’. Lanzó una canción con Ana Guerra que se hizo muy famosa, el tema se titulaba ‘Lo malo’ y no tardó en convertirse en un himno. Aitana ha ido escalando puestos poco a poco y gracias a su talento, hasta llegar a una posición bastante favorable que es envidiada por algunos de sus compañeros. Su voz suena con fuerza en el mercado latinoamericano y cada vez hay más países que están deseando disfrutar de su destreza musical. Tanto es así que próximamente viajará a Portugal para actuar por primera vez en el Festival Rock in Rio Lisboa, uno de los acontecimientos más importantes de la industria.

Aitana ha recibido muchas críticas por el cambio de estilo que ha experimentado en los últimos años. Al principio de su carrera era una artista que estaba vinculada al público joven. Sus canciones eran románticas, suaves y muy inocentes. El problema es que ya no es la niña que empezó a actuar en ‘OT 2017’, ahora es una mujer y necesita expresar otro tipo de sentimientos. Ha sido objeto de muchos ataques porque le han acusado de estar forzando la situación para ganar fama, pero ella insiste en que únicamente está haciendo lo que considera oportuno. Afortunadamente tiene una gran autoestima e insiste en que nadie le va a hacer cambiar de opinión.

«He manejado sorprendentemente bien los comentarios y opiniones acerca de mi evolución artística, y no creo en absoluto que el poder y la fama me hayan arrebatado mi inocencia o dulzura, sino que todo es una consecuencia de mi trabajo», declaró durante una charla con la revista ‘GQ’. Aitana insiste en que no va a estar todo el rato justificándose. No obliga a la gente a ir a sus conciertos, lo único que quiere es que sus detractores le den un respiro y analicen su comportamiento desde el respeto.

«Yo siempre he sido muy espontánea y ahora tengo que tener un poco más de cuidado, porque enseguida sale cualquier cosa. Sin embargo, si hay algo de lo que me he dado cuenta, y va a pasar en este 2024, es que ya me da igual lo que se diga de mí», empieza diciendo. Y concluye: «No me importa cuántos novios me pongan, que cada uno piense lo que quiera, no puedo estar justificándome todo el rato».

Aitana está dispuesta a conquistar Portugal

‘Alpha’, el nuevo álbum de Aitana, ha cruzado fronteras y ha llegado a México, donde le han recibido con los brazos abiertos. Latinoamérica se ha rendido ante la cantante, quien ha decidido hacer caso omiso a sus enemigos. Promete que va a seguir su instinto artístico porque lo único que le interesa es ser fiel al público que le sigue desde que abandonó la famosa Academia de ‘Operación Triunfo’. Cada vez recibe ofertas más interesantes y ahora le han propuesto actuar en Portugal, concretamente en uno de los festivales más famosos en el país vecino.

La exnovia de Sebastián Yatra participará en Rock in Rio. Los organizadores del evento han confirmado su participación y han hablado de ella en un tono muy positivo. La definen como la «artista revelación española más aclamada internacionalmente de la actualidad». Aitana llegará a Portugal convertida en una auténtica estrella y compartirá escenario con cantantes de la talla de Doja Cat, Camila Cabello o Ne-Yo.

El concierto se celebrará 23 de junio y las entregas ya están disponibles a través de la página web. Estamos hablando de un espectáculo que ha visto actuar a leyendas de la música tan importante es como Alejandro Sanz, Amy Winehouse o Miley Cyrus.

Las especulaciones sobre su vida sentimental

Aitana Ocaña no consiente que nadie cuestione su actitud. Insiste en que nunca ha puesto precio a su vida sentimental y no está dispuesta a que el público analice ciertos movimientos. Hace unos meses rompió su relación con Sebastián Yatra, con quien mantenía una relación que cruzó fronteras. Después se le ha relacionado con el protagonista de ‘La sociedad de la nieve’ y con un modelo internacional, pero Aitana defiende que no responderá a ciertas preguntas y que tampoco limitará sus movimientos.

«Estaré centrada en mi trabajo, pero también quiero disfrutar, no estar pendiente de si me van a hacer una foto o de lo que la gente pueda pensar. No quiero que nada me limite, tampoco las cámaras. Por primera vez en mi vida estoy soltera y no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy disfrutando con mis amigos y quiero pasármelo bien», explicó en la revista ‘GQ’ cuando le preguntaron por este asunto.

«Soy bastante celosa de mi vida privada, pero cada vez estoy más chill. Tampoco me voy a poner a subir fotos con chicos o algo así, porque me da vergüenza, pero si me pillan con cualquier persona caminando por la calle, lo único que puedo hacer es reírme». Ha aprendido a restar la importancia a estas situaciones que le hacen sentir tan incómodo.