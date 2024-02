Sebastián Yatra se sincera y confiesa por fin cuál fue el motivo real de su ruptura con Aitana

Después de muchos rumores, Sebastián Yatra ha dado un paso adelante para explicar el motivo por el que decidió romper su relación con Aitana Ocaña. La concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ siempre se ha mantenido al margen de ciertos escándalos y no está interesada en llamar la atención de la prensa. Su objetivo es que el público únicamente siga sus pasos por cuestiones artísticas, pero no consciente que nadie ponga en peligro su esfera privada. Esa es la razón por la que guardó silencio cuando se separó de Sebastián. El problema fue que el colombiano sufrió un ataque de sinceridad y aireó a los cuatro vientos lo que había pasado entre ellos. Eso sí, habló desde el máximo respeto y prometió que continuaban siendo muy amigos.

Sebastián Yatra, antes de ser novio de Aitana, trabajó con ella en varios proyectos y crearon un vínculo muy especial. Por aquel entonces la catalana era novia de Miguel Bernardeau, así que no se planteó dar ningún paso más con el cantante. La cuestión es que Aitana y el actor terminaron rompiendo y fue ahí cuando entró en juego Sebastián. Los artistas intentaron esconder el noviazgo, pero ya era un secreto a voces y no tuvieron más remedio que confirmarlo. Pasaron el verano juntos e incluso se rumoreaba que compartían la misma casa, un piso que Yatra había adquirido en el centro de Madrid para estar cerca de su novia.

Cuando todo iba bien empezaron a sonar con fuerza ciertas teorías que situaron a Sebastián en el centro de la noticia. Fuentes cercanas aseguraron que tenía problemas con Aitana. Lo cierto es que dejaron de aparecer juntos y el público estaba hablando demasiado, así que el intérprete de ‘Tacones Rojos’ no tuvo más remedio que dar un paso al frente y reconocer que habían puesto punto y final a la historia de amor.

El verdadero motivo de la ruptura

Sebastián Yatra siempre ha sido consciente de que Aitana no quiere que nadie hable de su vida privada, por eso fue extremadamente cauto a la hora de anunciar la separación. «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino. La quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año», declaró para que su querido público dejase de especular.

Ahora que ha pasado el tiempo y que la situación está más calmada, Yatra le ha dado una entrevista a la diseñadora Vicky Martín Berrocal, quien presenta un podcast titulado ‘A solas con’. Vicky ha conseguido que el cantante confiese el verdadero motivo por el que rompió con Aitana. Según ha contado el mismo, no quería caer en la monotonía y cometer ningún error. Antes de ser infiel pensó que lo mejor era apartarse, para así tener un buen final.

«Mi máximo de una relación ha sido un año, pero no sé cómo aguantar una relación de más tiempo porque me dan ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?», le explicó a Vicky Martín Berrocal. Después se planteó la posibilidad de tener una relación abierta.

Sebastián Yatra habla sobre las relaciones abiertas

Después de las últimas experiencias que ha tenido, Sebastián Yatra no descarta tener una relación abierta en un futuro. «Con el tipo de vida que tengo, pienso de una manera más abierta y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados de nuestros padres, donde también había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI», ha declarado en ‘A solas con’.

El intérprete admite que dentro de una relación se siente cohibido en algunos aspectos. Reconoce que hay cosas que no puede hacer, por eso en su momento optó por estar soltero y no hacer daño a nadie. Hay que resaltar que antes de ser novio de Aitana fue su amigo, de ahí que tuviera tanto interés en no quedar mal con ella para poder seguir teniendo contacto, aunque fuera de otro tipo. «Cuando uno está en una relación, te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien», le ha explicado a la exmujer de Manuel Díaz.

Aitana ha hablado muy poco sobre este tema, pero siempre que lo ha hecho ha utilizado el mismo discurso que su ex. Recalca que continúan siendo muy amigos. No le ha reprochado nada, aunque ella ha preferido no airear la razón por la que ya no están juntos. Ocaña, tan discreta como siempre, está centrada en su nueva gira. Gracias a su esfuerzo y dedicación, su voz está sonando con fuerza en el mercado latinoamericano y no quiere distraerse con cuestiones en las que nunca ha participado.