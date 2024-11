La AEMET lo confirma: la nieve llega a Madrid y no hay vuelta atrás

La nieve llega a Madrid y no hay vuelta atrás, la AEMET lo confirma y alerta a toda la población, habrá llegado el momento de abrazar de nuevo al invierno más duro. Son tiempos en los que debemos empezar a cuidar un poco más todo el proceso que realizamos. Especialmente cuando estamos ante una serie de cambios que pueden ser significativos. El tiempo parece que marca las pautas de un otoño que es especialmente duro.

Hemos visto llegar lluvias abundantes y situaciones que van alargándose en el tiempo, habrá llegado esos días en los que realmente todo puede cambiar. Por lo que, tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser significativos y que realmente pueden ser los que marquen un antes y un después. En este otoño en el que todo es posible, tocará protegerse de un frío que va en aumento y que puede acabar siendo lo que arque un antes. Madrid se prepara para hacer frente a una serie de elementos que pueden ser los que marcarán el inicio de una nueva época. No hay vuelta atrás ante lo que llega, la nieve ya es una realidad.

Lo confirma la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia ante lo que está por llegar, se avecinan importantes cambios para los que no hay vuelta atrás. Estos días de nueva DANA, el país entero mira a un cielo que nos trae destacadas novedades que debemos tener en cuenta y que quizás no esperaríamos poder ver hasta la fecha.

Son días de esperar que llegue ese cambio de tiempo que puede ser clave para lo que tenemos por delante. Sin duda alguna, vamos a estar pendientes de esta previsión del tiempo que realmente puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en este cambio que tenemos por delante.

Madrid se prepara para darle la bienvenida a una nieve que será una de las claves en esta previsión del tiempo que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de tener muy claro lo que nos está esperando, de la mano de determinadas actuaciones que quizás no pensaríamos que llegasen antes.

El tiempo en este otoño. Además de estar más frío de lo que sería habitual, debemos estar preparados para dar la bienvenida a las lluvias y a la nieve.

El miedo ante la llegada de una nieve que puede ser la antesala de algo más está sobre la mesa. Son muchos los que se están preparando para darle la bienvenida a un invierno que parece que nos traerá noticias inesperadas ante todo lo que tenemos por delante en estos días que tenemos por delante.

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas: «Nuboso o cubierto. Nieblas en zonas altas de la Sierra, que disminuirán durante las horas centrales del día. Lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes en la Sierra. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable para las máximas. Vientos flojos en general, de este y nordeste».

Con la llegada del fin de semana, la situación puede ir cambiando por momentos: «Precipitaciones localmente fuertes o persistentes y acompañadas de tormenta en Huelva. Precipitaciones localmente fuertes en el sistema Central occidental. Intervalos de viento fuerte y/o rachas muy fuertes en los litorales de Andalucía y del sudeste peninsular».

Será la llegada de más lluvias y de frío lo que permita la formación de esa nieve que ya es casi una realidad: «Se prevé una baja fría aislada al sudoeste de la Península, con precipitaciones en amplias zonas del tercio occidental, oeste del sistema Central, oeste de Alborán, Levante y sudeste, así como norte de Canarias, sin descartar zonas aledañas. No se esperan en Baleares, Cantábrico, alto Ebro, nordeste, zonas del este de la meseta Sur y de Andalucía, así como en Melilla. Se prevén más abundantes en el sistema Central occidental, Extremadura y oeste de Andalucía, incluso localmente fuertes o persistentes, y acompañadas de tormenta, en Huelva».

Siguiendo con la misma previsión: «Continua la entrada de calima en la Península, que será menos probable en el nordeste. Se espera que predominen los ascensos térmicos, más acusados en el sudoeste donde puede ser notable, y en el Cantábrico interior. Las máximas descenderán en el alto Ebro, Ibérica sur y en el sur del Pirineo. Heladas débiles en Pirineos. Predominarán vientos del este y sudeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuertes y/o rachas muy fuertes en los litorales de Andalucía y del sudeste peninsular, que no se descartan en los litorales gallegos. En Canarias soplarán vientos de componente oeste». Tocará esperar para ver esta nieve que a medida que bajen las temperaturas puede ser una realidad.