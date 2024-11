Semana de frío, lluvia y nieve: el invierno se adelanta en todo el país

El invierno se adelanta en todo el país, llega una semana de frío, lluvia y nieve, por lo que podemos empezar a pensar en lo que está por llegar. España se prepara para unos días en los que se sumergirá de lleno en un invierno en el que todo puede ser posible de la mano de una serie de detalles que son fundamentales. Habrá llegado el momento de empezar a crear algunos cambios que pueden acabar siendo el que marque un antes y un después.

Estos días tenemos que estar pendientes de lo que pase en el cielo, sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a crear algunas situaciones que son claves. Miramos al cielo y empezamos a hacer planes para una semana en la que parecerá que todo cambia y lo hace de tal manera en la que debemos empezar a crear una serie de detalles que activarán todas las alertas. Lo que realmente puede acabar pasando es una situación que realmente puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Será momento de apostar claramente por estos expertos que están pendientes de una previsión que puede ser clave.

Semana de frío, lluvia y nieve

Esta semana puede llegar ese frío que lo cambiará todo y lo hará de tal forma que debemos empezar a hacer realidad determinadas situaciones que son fundamentales. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en la manera en el que afrontaremos esta nueva realidad que puede ser la que nos haga reaccionar.

Estos días de frío, lluvia y nieve nos sumergirá realmente en un mundo en el que todo puede ser posible. Tendremos que ver qué pasará a medida que pasa el tiempo y con todo lo que estará a punto de llegar en unas jornadas en el que todo es posible. Tenemos por delante una serie de situaciones que realmente podemos empezar a crear determinadas situaciones.

En especial, la lluvia preocupa a los expertos que están pendientes de un cielo que realmente puede ser fundamental. Por lo que, realmente debemos empezar a pensar en lo que está por llegar, una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. Los expertos están muy pendientes de un cielo que nos está dejando registros que serán difíciles de asumir.

El invierno se adelanta en todo el país

Será mejor que preparemos la chaqueta de invierno para hacer frente a determinados acontecimientos que pueden ser los que marcarán una semana de descenso total de las temperaturas. Habrá llegado ese momento en el que vamos a mirar al cielo ante lo que está por llegar en estos días.

Los expertos del canal de El Tiempo no tienen ninguna duda de lo que nos está esperando: «Sabemos que no habrá «veranillo» de San Martín, con las temperaturas descendiendo durante los próximos días. Sin embargo, este descenso será «pequeño» en comparación con el que podría llegar la próxima semana. De cumplirse las previsiones, hablaremos de la llegada del frío más invernal, con lluvias y nieve en amplias zonas del país. Las previsiones, no obstante, tienen aún bastante incertidumbre. La situación es compleja desde el punto de vista atmosférico, por lo que no se puede afirmar con rotundidad qué sucederá».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Bajo esta situación, las máximas bajarían de forma notable, quedándose por debajo de 15ºC en amplias zonas desde el miércoles. En algunos lugares, como Burgos, podrían quedarse incluso por debajo de los 10ºC. Respecto a las mínimas, estas descenderían en todo el país, y las heladas podrían extenderse por muchas más áreas del país. La situación es incierta respecto a las precipitaciones, pero es bastante probable que lleguen al norte y este del país. Es, no obstante, más probable que antes que se aísle una DANA sobre España, por lo que las precipitaciones se generalizarían por casi todo el territorio. Debido a la incursión de aire frío, además, se darían nevadas en los sistemas montañosos. Según la previsión actual, las nevadas afectarían sobre todo a los sistemas montañosos del norte, pero no es descartable que puedan darse en cotas medias también. La previsión para el final de la semana es todavía más incierta, pero podríamos seguir con el ambiente frío en casi todo el país, con precipitaciones en zonas favorables del norte y este del país, tal y como ocurriría el miércoles y jueves».

El frío parece instalarse siguiendo todas las previsiones de los modelos matemáticos: «hablamos de una configuración atmosférica compleja. Tendremos un anticiclón situado sobre las islas británicas. Desde esta posición, en su borde sur, la circulación será del este, tanto en altura como en superficie. Esto hará que una masa de aire frío procedente del Ártico se descuelgue hacia centroeuropa, desplazándose luego hacia el suroeste, es decir, hacia la península ibérica. Según cómo de estable sea el anticiclón británico y su bloqueo, la masa de aire frío podría llegar hasta la península el miércoles, con una profunda DANA sobre España. Este escenario, contemplado a día de hoy ya por casi todos los modelos (ECMWF, GFS, UKMO o GEM, entre otros), implicaría una masa de aire frío sobre España junto a precipitaciones en zonas del interior, norte y este. Bajo este panorama, llegaría el frío y la nieve podría darse en cotas medias, de unos 800 a 900 metros, según la zona. Esto supondría que la nieve podría llegar a ciudades como Cuenca, Guadalajara, Teruel, Soria, Segovia».