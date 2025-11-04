La AEMET activa la alerta naranja en estas zonas de España y manda un aviso: «Riesgo por lluvias y vientos»

Se activa la alerta naranja en estas zonas de España, la AEMET manda un aviso por lluvias y vientos intensos. Parece que esta tregua que hemos tenido coincidiendo con la recta final de este puente de Todos los Santos ha dejado de tener su razón de ser. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Sin duda alguna, tocará prepararse para lo peor.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que parecerá que el tiempo juega en nuestra contra. Tenemos por delante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno. Son tiempos de vivir un otoño en el que parece que la inestabilidad y los cambios son una constante. Más que nunca, tocará estar pendientes de una previsión del tiempo que es vital, para poder desplazarse por un país que va moviéndose en una dirección totalmente clave. Estamos a merced de una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales en estos días.

Riesgo por lluvias y vientos

Son tiempos de estar preparados para vivir unos tiempos de cambios, de la estabilidad de días pasados, tenemos por delante una situación del todo diferente. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos momentos. Es un otoño del todo atípico en el que podemos empezar a ver llegar determinados cambios que van de la mano de un giro importante de guion.

Sin duda alguna, tocará estar pendientes de unos cambios que pueden acabar de marcar estas jornadas en las que la AEMET nos prepara para lo peor. Es cuestión de estar atento a unas alertas que tienen su razón de ser y que pueden ir cambiando por momentos.

Pasaremos de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos ha marcado estos días de relativa calma a un giro radical que puede acabar convirtiéndose en algo más. A medida que se acercan estas lluvias, el riesgo puede ser mayor, sobre todo en estas zonas del país en las que las van a recibir de forma intensa.

La AEMET activa la alerta naranja en estas zonas de España

Estas zonas de España nos preparan para lo peor, la AEMET no duda en activar la alerta naranja ante una serie de novedades que pueden ser claves y hasta el momento no sabíamos lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Estamos a merced de unos cambios que pueden ser claves.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Se espera que un frente atlántico deje cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular y Cantábrico, con precipitaciones afectando especialmente a Galicia a últimas horas, donde en su mitad occidental se prevén acumulaciones significativas e intensidades fuertes, además de alguna tormenta aislada y posible granizo pequeño. En el resto de la Península y en Baleares se espera un tiempo más estable, con nubosidad baja matinal en el cuadrante sureste, y cielos nubosos o con intervalos nubosos en regiones del Mediterráneo, con posibles lloviznas en el Estrecho y chubascos débiles y ocasionales en litorales de Cataluña y en Baleares. Cielos despejados o con intervalos de nubes altas en Canarias. Probables nieblas matinales en interiores del tercio este peninsular, este de la meseta Sur, así como en zonas bajas de Castilla y León. Brumas frontales en el extremo noroeste a últimas horas».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas aumentarán litorales cantábricos, meseta Norte, y sistema Ibérico y, en menor medida, depresiones del nordeste peninsular y de la meseta Sur. Pocos cambios en el resto. Pocos cambios en Canarias excepto algún ascenso en las islas más orientales. Se espera superar los 30 grados en medianías de Canarias. Las mínimas ascenderán en la mayor parte de la Península, salvo algunos descensos en la fachada oriental, medio-bajo Ebro y este de Alborán. Los aumentos serán localmente notables en el Estrecho, Galicia, oeste de Castilla y León y Cantábrico. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en Pirineos. Soplarán vientos moderados de componente este en litorales del sur peninsular con intervalos fuertes en el Estrecho. Vientos flojos de componentes sur y este en Canarias, y predominio de vientos de componente sur en el resto; moderados en el Cantábrico, alto Ebro y mitad norte de la vertiente atlántica y de los litorales mediterráneos, que llegarán a fuertes con rachas muy fuertes en Galicia y área cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes a últimas horas, con acumulaciones importantes en el oeste de Galicia. Rachas muy fuertes de viento en Galicia y área cantábrica. Temperaturas significativamente levadas en Canarias».