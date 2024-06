Adiós a las vacaciones: las palabras de Roberto Brasero que lo cambian todo

Las palabras de Roberto Brasero que lo cambian todo, este fin de semana tendremos que decir adiós a las vacaciones. Vivimos tiempos complicados, estamos pendientes de un tiempo que no termina de estabilizarse cuando ya estamos a las puertas del fin de semana.

Habrá llegado el momento de empezar a gestionar una serie de elementos que son claves y que realmente debemos tener en cuenta. Un cambio de rumbo a través de las altas temperaturas y de la llegada de novedades importantes que son fundamentales. Roberto Brasero nos indica qué nos espera en estos días.

Las palabras de Roberto Brasero que lo cambian todo

Desde la previsión del tiempo de Antena 3, debemos estar preparados para afrontar una serie de compromisos que son fundamentales y que quizás no tenemos en cuenta. Estamos ante unos cambios para los que hay que estar especialmente preparado, algo que quizás hasta la fecha no esperábamos.

Estamos teniendo un mes de junio con altibajos importantes, las temperaturas suben y bajan con una fuerza que quizás no esperaríamos. Lo más destacado es que ya hemos tenido pequeña ola de calor en las que ya se han superado los 35º cuando aún no hemos entrado en el verano.

También nos hemos enfrentado a la DANA más temible, en unos días en los que las lluvias generalizadas han sido un problema. Por lo que muchos han estado pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Un paraguas en mano que no hemos terminado de soltar hasta que no hemos empezado a ver llegar una cierta estabilización, en estos días de cambios.

No es fácil empezar a ver como llega la lluvia cuando ya estábamos pensando en sacar el bañador. Nos quedaremos prácticamente sin vacaciones si nos fijamos en lo que nos está esperando. Habrá llegado el momento de empezar a visualizar un cambio para el que hay que estar preparado.

Es Roberto Brasero el que empieza a arrojar algo de luz y no trae buenas noticias. Estamos viviendo un inicio del verano más lluvioso de lo que sería habitual y con unas temperaturas que van al alza. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor.

Si tienes planes para estos días, toma nota de lo que nos espera según un Roberto Brasero que tiene muy clara la previsión del tiempo

Adiós a las vacaciones

Dependiendo de cuándo tengamos previsto empezar las vacaciones, será mejor que nos preparemos para lo peor. Viviremos unos cambios para los que hay que estar siempre preparados, especialmente en algunos puntos del país. Este final de primavera, principios del verano, está dejando registros realmente sorprendentes.

La previsión del fin de semana de este experto no deja lugar a dudas: «Asoma el tiempo veraniego con la subida de temperaturas de este viernes, pero el tiempo veraniego no parece que vaya imponerse de momento. El fin de semana será variable y a partir del lunes llegarán nuevos frentes que nos dejarán lluvias en la recta final de la primavera. El jueves que viene, a las 22:51 hora peninsular, comenzará oficialmente el verano y parece que es justo a partir de ahí cuando se espera una pronunciada subida de las temperaturas. Este sábado volverán a bajar, en general, en toda España, salvo en el litoral mediterráneo andaluz y en Canarias donde este sábado serán más altas que hoy. El descenso será notable, es decir, hasta 8º menos, en zonas el País Vasco, Navarra, La Rioja y norte de Burgos, en el resto entre 2º a 4º menos. Lucirá el sol en general con nubes en el oeste de Galicia y por la tarde de nuevo en el sureste peninsular donde podríamos tener más tormentas, en principio no tan fuertes como las de estos días atrás, pero no hay que despistarse que en las sierras de Almería, Murcia y Albacete podría descargar algún chaparrón intenso este sábado por la tarde. El domingo donde puede llover es en Baleares con ambiente nuboso en otras zonas del Mediterráneo, pero con baja probabilidad de lluvias. Desde el Atlántico llegará un nuevo frente que por la tarde ya podría descartar en el oeste de Galicia. Las temperaturas volverán a subir el domingo en el centro y mitad norte; sin embargo, bajarán de nuevo en las comunidades del Mediterráneo».

La semana que viene no mejora el tiempo: «De hecho, para la semana que viene esperamos temperaturas por debajo de la media para esas fecha y un ambiente de nuevo inestable con lluvias que empezarían el lunes por el noroeste pero que podrían extenderse el martes y miércoles a más zonas, y habrá que estar atentos por si pudieran repetirse algunas tormentas fuertes ya podría acabar configurándose un situación atmosférica similar a la que hemos tenido esta semana».