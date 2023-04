Adiós definitivo a estos vehículos: la DGT no les dejará circular desde este día

«Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas urbanas en las que se establecen restricciones de acceso a determinados vehículos conforme a su clasificación según el Reglamento General de Vehículos vigente», explica la Comunidad de Madrid.

En Madrid, hasta 2024 las motos sin distintivo medioambiental pueden acceder a las M-30 excepto en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) del Distrito Centro. Es obligatorio tener la pegatina para acceder y aparcar en los siguientes barrios: Universidad, Sol, Justicia, Cortes, Palacio y Embajadores.

En cambio, en Barcelona, las motos sin distintivo medioambiental no pueden circular más allá de la Ronda de Dalt y Ronda Litoral desde que entró en vigor la ZBE en 2020. El tráfico rodado no está permitido de 7:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. En 2030 también tendrán prohibido el acceso las motos con etiqueta C no residentes.

Málaga aprobó la adjudicación del proyecto de implantación de ZBE en octubre de 2022, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024. En el centro, la Zona de Bajas Emisiones ocupará 437 hectáreas y los accesos estarán controlados por cámaras en 97 puntos. El objetivo es mejorar la calidad del aire, reducir el tráfico privado y el ruido en la zona centro y fomentar la movilidad sostenible.

Cabe señalar que acceder a una ZBE sin la pegatina medioambiental de la DGT conlleva una multa de 200 euros. El distintivo tiene que estar situado en una zona visible, como el frontal de la moto.