«Nos preocupa»: la DGT toma su decisión más drástica hasta la fecha que afectará a todos

A la hora de ponernos en carretera tenemos que cumplir todas las normas de circulación, llevar el coche en perfecto estado, y también estar atentos a la carretera. En el caso de una avería o un pinchazo, será importante estacionar de forma adecuada para no molestar al resto de vehículos en circulación y también es posible que necesitemos el uso de los triángulos de emergencia. Sin embargo, puede que estos tengan los días contados ya que la DGT estaría valorando eliminar la obligación de llevarlos, pero ¿por qué motivo?. Conozcamos por que la DGT toma ahora su decisión más drástica.

La DGT toma su decisión más drástica

Por lo visto un aumento en el número de atropellos ha llevado a la DGT a tener que valorar el uso de los triángulos de emergencia cuando se produce una avería cuando vamos circulando por una autopista, o por una autovía.

El director de la DGT, Pepe Navarro ha explicado este martes que es algo que «preocupa» ya que se ha incrementado el número de personas atropelladas al bajar del coche para colocar los triángulos de emergencia. Navarro señala de hecho que el año pasado hubo «16 fallecidos» tras ser atropellados al bajar de su vehículo y ha recordado que una de cada diez muertes en carretera se corresponde con un atropello.

El uso de la luz de emergencia V16

Los triángulos de emergencia para señalar que un coche está parado en carretera han sido desde siempre la herramienta que hemos tenido para poder avisar al resto de conductores, pero desde noviembre de 2021 es posible usar también la luz de emergencia V16, que se coloca encima del coche y que sirve también para avisar de que hemos sufrido una avería y hemos tenido que parar.

Quizás entonces sea una mejor solución el uso de esta luz de emergencia, ya que no nos obliga a tener que bajarnos del coche, evitando así que se produzca un atropello. Sin embargo se trata de un dispositivo que por el momento no es obligatorio (no lo será hasta enero de 2026), así que son todavía muchos los conductores que van a seguir llevando los triángulos de emergencia, que como señala la DGT suponen un riesgo de atropello.

De ahí que para evitar más atropellos en este tipo de situaciones, la DGT se encuentre haciendo sus valoraciones para quizás seguir los pasos de otros países, que ya han prohibido la señalización (con triángulos) en las carreteras, y establecer la prohibición a nivel normativo.