La actriz de ‘Aquí no hay quien viva’ que te costaría reconocer por la calle: así es su vida ahora

Aquí no hay quien viva fue una de las series más vistas durante su emisión, era un clásico de las casas españolas y sus actores conocieron la fama capítulo a capítulo. Hay algunos actores que llegaron cuando la serie ya llevaba varias temporadas de emisión, pero hay otros que pudimos ver crecer desde el capítulo 1. Una actriz que arrasó en Aquí no hay quien viva fue Sofía Nieto, que interpretaba a Natalia y ahora, tiene una vida completamente diferente.

Los inicios de esta actriz en ‘Aquí no hay quien viva’

Sofia Nieto interpretaba a la hija mayor de la familia Cuesta, Natalia. Justo estaba en su etapa adolescente y tenía a medio vecindario enamorado con su belleza. Parecía llamar la atención de todos, incluso de Fernando, un atractivo vecino que vivía con Mauri, su pareja. Fue Mauri quien llegó a sospechar que su pareja podía llegar a estar enamorado de la belleza de Natalia.

Después de su paso por los platós de Aquí no hay quien viva, también tuvo un papel en La que se avecina. Allí interpretaba el papel de Sandra, una peluquera becaria en la peluquería de Araceli. Con el cierre de la peluquería, trabajó como camarera en el bar Max&Henry, pero el personaje no pareció encajar y acabó abandonando el proyecto después de dos temporadas de trabajo.

Apostó por las matemáticas y el anonimato

Empezó muy joven en los platós y se hizo un personaje inolvidable para los seguidores de estas conocidas series. No obstante, decidió dar un giro a su vida y volver a una vida de anonimato que ha sorprendido a muchos. Lo apostó todo por las matemáticas, una pasión que compaginaba con la grabación de Aquí no hay quien viva.

«Trabajar en una serie de televisión es algo que exige muchísimas horas. A veces me estresaba con todo lo que tenía que estudiar y me daba rabia si no podía asistir a clase» así confirmaba la actriz lo difícil que había sido compaginar ambas pasiones, pero parece que al final las matemáticas pasaron a un lugar principal. Durante su participación en la serie sumó varios reconocimientos por su desempeño en el mundo de las matemáticas, por ello, se puede confirmar que no solo era belleza y naturalidad al actuar, esta exactriz tenía mucho que ofrecer en otros campos.

Cuando se alejó definitivamente de las cámaras y la fama, consiguió sacarse el doctorado en matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado como profesora adjunta en esa misma universidad, de 2010 a 2016. Impartía las asignaturas de Álgebra lineal y Geometría y Cálculo II. También fue la encargada de dar la solución al 32º desafío matemático en el periódico El País.

¿Todo esto te ha sorprendido? Su trayectoria parece continuar en el mundo de las matemáticas y es que parece que la que fue actriz de Aquí no hay quien viva, ha acabado encontrando su lugar entre números, clases y libros. Sofía Nieto ha dado un gran cambio a su vida y no es el único integrante de la comunidad que ha optado por dejar la actuación y la fama a un lado para volver al anonimato, Mariano Alameda también es un ejemplo de ello. Este actor dejó la interpretación en televisión y encontró su lugar en el yoga.