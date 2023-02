200 personas en riesgo de exclusión social aprenden sobre arte con el proyecto Marcos de Mira

Cambiar la forma de cómo miramos algo significa cambiar su significado, escogiendo un marco o una perspectiva diferente. Con esta premisa, nació en marzo de 2022 la iniciativa Marcos de mira, un programa cultural y de acción social impulsado por la Fundación Endesa en colaboración con el Museo del Prado, que tiene el objetivo de acercar la cultura a colectivos en riesgo de exclusión social y, por tanto, con más dificultades de acceso a la misma. Durante la primera edición, 208 personas participaron en este proyecto. Para muchas de ellas esta fue la primera vez que vivían la experiencia de visitar un museo, lo que les ha supuesto una gran ayuda para su desarrollo personal.

Así lo ha sido para Alba una de las participantes que ha venido de la mano de Fundación Secretariado Gitano. Para esta joven madre, Marcos de mira ha supuesto un cambio positivo: “Yo no solía venir a museos. Ahora lo tengo en mis planes e incluyo a mi hija de 10 años. Antes miraba un cuadro y sólo veía eso, un cuadro. Ahora veo que hay un mensaje, una intención que el artista quería transmitir”.

Un caso parecido es el de Florín Oncica, de Cáritas Diocesana. “Esta ha sido la primera vez que he venido a un museo y lo he disfrutado muchísimo” afirma. “Yo no sabía qué era un museo, qué era un cuadro. Y cuando vi uno por primera vez y me lo explicaron, me emocioné. Hemos disfrutado tanto porque lo hemos vivido como un juego, hemos aprendido sobre el arte jugando”. En ese mismo sentido se expresó Alberto Núñez, beneficiario que ha accedido al programa a través de la asociación Puerta Abierta: “Este proyecto me ha enriquecido, he conocido gente y me ha hecho salirme de lo cotidiano. El arte empieza en la imaginación de cada uno y eso hace que sea de todos”.

Los dos artistas que han participado en el proyecto, Aitor Saraiba y Cynthia Gonzalez también han enfatizado el valor de la cultura para crear diálogo y construir mejores experiencias. Para Saraiba “El arte de lo cotidiano es primordial. Todos los participantes han sido enormemente generosos y hemos podido comprobar cómo el lenguaje del arte ha hecho que de igual de dónde viniéramos cada uno. El arte es la herramienta que te permite parar el tiempo y que puedas disfrutar para siempre todas las historias que hemos compartido durante este año”.

Por su parte, González ha puesto el acento en la vivencia compartida que ha generado el proyecto pues, tal y como ha afirmado, “he sido muy afortunada de poder aprender tanto de tantas personas que tienen una enorme madurez emocional. Hemos podido compartir miradas que nunca se olvidan”.

Marcos de mira se desarrolló con el apoyo de 12 asociaciones sin ánimo de lucro que atienden a personas en situación de exclusión social en España. El programa se dividía en dos sesiones, una teórica y otra práctica. En la primera, los participantes, a través de recorridos por las salas de la colección permanente del museo, pudieron disfrutar de algunas de sus obras y aprender a entenderlas e interpretarlas.

En la segunda, tuvieron la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en talleres impartidos por artistas contemporáneos de alto nivel. Esta sesión les permitió descubrir la importancia de tener una mirada activa y de transmitir lo visto a lo demás. Y así lo hicieron, plasmando sobre lienzo el significado que tenía para ellos las obras que habían conocido.

La primera edición de este proyecto culmina con la creación de nuevas obras de arte: entre ellas la que el artista Aitor Saraiba ha cosido a mano con cada una de las piezas creadas por los participantes en Marcos de mira, uniéndolas para convertirlas en una sola pieza artística.

El encuentro también ha servido para que las dos entidades creadoras de la iniciativa, Museo del Prado y la Fundación Endesa, anuncien la continuidad del proyecto en 2023 con el objetivo de seguir llegando a más público y ofrecer acceso y herramientas para disfrutar el arte a toda la sociedad.

En palabras de Javier Solana, presidente del Patronato del Museo del Prado, “hoy es un día feliz para todos los que trabajamos en el Prado porque Marcos de mira ha creado espacios de encuentro, reflexión e intercambio a través del arte para un nuevo público. Hoy os hemos encontrado y a través vuestro cumplimos con nuestra misión. El Prado es de todos, y, por tanto, también es vuestro”.

Por su parte, Juan Sánchez-Calero, presidente de Endesa y de la Fundación Endesa, ha afirmado que “es un orgullo para la Fundación Endesa haber colaborado con un referente mundial en la cultura y el arte como el Museo del Prado. En este proyecto aunamos dos de nuestras grandes vocaciones, el fomento de la cultura y la educación y formación de calidad a colectivos vulnerables, como motor de cambio en nuestra sociedad”.