Todo el mundo habla de esta miniserie de Netflix: seis capítulos para ver el tirón

Una de las series que está triunfando en la plataforma de streaming Netflix desde su estreno el pasado viernes 24 de noviembre es Una familia normal. Una interesante serie sueca basada en la novela Una familia normal del escritor Mattias Edvardsson publicada en España por la editorial Salamandra.

Una familia normal es una miniserie de suspense y misterio de solo 6 episodios de unos 45 minutos que se ha convertido en una de las más vistas desde su estreno. Cuatro horas y media de intenso suspense en el que se cuenta la historia de una familia que se destroza cuando su hija de 19 años es acusada de asesinato.

Una familia aparentemente normal

Esta intensa serie cuenta la historia de Los Sanders, una familia que aparenta ser perfecta, pero que esconde muchos secretos y mentiras. Un día su vida da un vuelco cuando su hija Stella de solo 19 años se enfrenta acusaciones de asesinato. Los padres de la joven tendrán que tomar medidas para proteger a su hija y a toda la familia. Poco a poco irán saliendo a la luz toda una serie de secretos y mentiras que han afectado a la vida de esta joven.

Según la sinopsis oficial de Netflix: “Los Sandell son una familia sueca normal y corriente compuesta por un párroco (Adam), una abogada (Ulrika) y su hija de 19 años (Stella). Llevan una vida aparentemente idílica en una elegante zona residencial a las afueras de Lund. Hasta que, un buen día, Stella es detenida y acusada de asesinato, y todo cambia. Sus padres están destrozados y no saben qué hacer. ¿Qué ha pasado? Quieren ayudar a Stella como sea, pero ¿conocen a su hija? Es más, ¿se conocen el uno al otro?”.

¿Qué le pasó a esta joven de 19 años para que haya sido acusada de asesinato? Por lo que se va descubriendo en la serie poco a poco la joven sufrió una situación muy complicada con 15 años que fue tapada por sus padres. Ellos en ese momento decidieron no presentar cargos contra su agresor porque pensaron que no la iban a ayudar. Por eso cuando se enteran de la acusación de asesinato a su hija se sienten culpables y deciden intervenir el caso.

Muchos de los que ya han visto esta serie de suspense y misterio en Netflix se sorprenden por el inesperado final al que se nos va preparando durante la serie, pero que sorprende a todos los espectadores. Todo un acierto ya que da una vuelta de tuerca a toda la serie cuando está a punto de terminar.

El reparto de la serie Una familia normal

La actriz sueca Alex Karlsson Tyrefors que tiene solo 22 años interpreta a Stella Sandell, la hija de Adam y Ulrika Sandell. Para la joven actriz este es su primer trabajo en televisión que realiza la actriz y también, su gran debut en la pequeña pantalla.

El actor sueco Björn Bengtsson interpreta el papel de Adam Sandell, el padre de Stella. Adam es un sacerdote querido y respetado por todos en el barrio. A este actor le conocemos por su participación en la película Robin Hood, junto al reconocido actor norteamericano, Jamie Foxx. La actriz Lo Kauppi interpreta el papel de Ulrika Sandell interpreta el papel de Ulrika Sandell, esposa de Adam y madre de Stella. Ulrika es una abogada de prestigio que intentará hacer todo lo posible por proteger a su familia tras la acusación a su hija.

También en el reparto de la serie Una familia normal están los actores Christian Fandango Sundgren que interpreta el papel de Chris Olsen, Melisa Ferhatovic a Amina Besic, Håkan Bengtsson a Mikael Blomberg, Cedomir Glisovic a Nalle,Rasmus Troedsson a John Alverland y Vera Olin es Louise, entre otros.

En cuanto a si la serie Una familia normal va a contar con una segunda temporada como están preguntando muchos usuarios de Netflix, va a ser bastante complicado. La serie ha terminado de una forma muy cerrada y no ha dejado ningún cabo suelto para pensar en una segunda temporada. Aunque todavía la plataforma de streaming no ha aclarado todavía nada, pero dado el final de la serie, lo más seguro es que no tenga una segunda entrega.

Una familia casi normal sigue la estructura de un thriller nórdico en los que se va creando una atmósfera agobiante y que cuenta con un final sorprendente que deja a los espectadores sorprendidos por el desenlace. Una serie que en cierto modo se convierte en una crítica a la justicia por su ineficacia ante casos tan terrible como el de esta joven protagonista. Una serie perfecta para los que están buscando para este fin de semana de lluvia.

También en la plataforma de streaming Netflix se pueden ver estos días series tan interesantes como Berlín, una precuela de La casa de papel, Engaños, Los hermanos Sun, comedias como El niñero y a partir del 25 de enero se podrá ver la esperada Griselda.