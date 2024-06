La sorpresa de Netflix para los fans de los videojuegos: el anuncio que va a volverte loco

Las plataformas de streaming como Netflix o Prime Video han encontrado un filón en las adaptaciones de videojuegos a series. Un fenómeno similar a lo que está ocurriendo con las novelas negras, ya que las plataformas se han dado cuenta del gran tirón que tiene entre algunos usuarios. Si en 2023 triunfó en HBO Max la serie The Last of Us, en 2024 está causando furor Fallout en Prime Video. Un éxito que augura que las plataformas apuesten por nuevas series inspiradas en videojuegos. Netflix acaba de anunciar que uno de sus proyectos en el futuro será una serie inspirada en el universo de Minecraft.

Hay que tener en cuenta que Netflix ya tiene varias series inspiradas en en videojuegos como Arcane, que se basada en el LOL, Horizon Zero Dawn, Assassin’s Creed, Sonic Prime o Castlevania. Además, en otras plataformas se pueden encontrar otras adaptaciones a series de videojuegos como God of War y Fallout en Prime Video.

La nueva serie inspirada en el universo Minecraft será animada, aunque no un anime. Y aunque no se han contado muchos datos se ha explicado desde Netflix que »traerá consigo una historia totalmente original con personajes nunca antes vistos para mostrar cómo es el mundo de Minecraft desde una nueva perspectiva». Lo que está claro es que Netflix apuesta por los videojuegos para sus nuevos proyectos.

Una nueva serie animada a partir del videojuego Minecraft

Según Variety la plataforma de streaming Netflix producirá este nuevo proyecto junto a Mojang Studios, la desarrolladora sueca del juego. La serie, que será animada por ordenador, está en desarrollo con WildBrain, el estudio canadiense detrás de proyectos animados de Netflix como Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising y Carmen Sandiego.

En esta misma publicación se explica que 2022, Netflix estrenó una nueva versión de Johnny Test de WildBrain, que originalmente se emitió en WB y luego en Cartoon Network durante seis temporadas de 2005 a 2014. Este estudio también ha producido The Snoopy Show y Snoopy in Space en Apple TV+ y Fireman Sam en el Canal 5 del Reino Unido. Esta producción se valdrá de los conceptos clave del juego para hacer una adaptación centrada en contar una historia nueva. Por ahora lo único que hemos podido ver de esta futura producción es el teaser que ha lanzado Netflix en una red social.

Por ahora tenemos poca información sobre esta futura serie animada y por ahora no se sabe cuál es la fecha en la que saldrá esta ficción de Netflix. Lo que está claro es que si Netflix ya ha anunciado el proyecto intentará estrenar la serie lo antes posible. Algunos rumores apunta a 2025 como la posible fecha.

Minecraft: Un juego de éxito a nivel mundial

Mojang lanzó la primera versión de este videojuego el 17 de mayo de 2009, y después de numerosos cambios, su primera versión estable «1.0» fue publicada el 18 de noviembre de 2011. Un videojuego que fue creado originalmente por el sueco Markus Persson y se caracteriza por su estilo pixelado que permite a los jugadores construir mundos en 3D a partir de bloques de colores. En la actualidad más de 140 millones de personas juegan cada mes a Minecraft, que ha dado lugar a spin-offs como Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons y Minecraft Legends.

El videojuego fue adquirido en 2014 por la empresa Microsoft por un valor de 2500 millones de dólares. Debido a esta adquisición Markus Persson se distanció de la compañía.28​ En noviembre de 2016, Microsoft anunció el lanzamiento de la versión completa de Minecraft: Education Edition.

Otras adaptaciones de videojuegos previstas por Netflix y otras plataformas

Sega y Paramount han anunciado que están preparando una tercera película inspirada en el videojuego Sonic y, además, una serie que se verá en Paramount+. Esta nueva serie centrada en el personaje de Knuckles y que volverá a contar con el actor Idris Elba, al igual que en las películas, que pondrá la voz al equidna rojo.

También Netflix ha anunciado el spin-off de Castelvania. Este tendrá el título de Castlevania: Nocturne en el que seguirá los pasos de Richter Belmont, hijo de Supha y Trevor, y de otro personaje de los videojuegos, María Renard, en sus aventuras durante la Revolución Francesa en 1792.

Otro de los videojuegos que será adaptado a anime es Tomb Raider. Parece ser que Netflix y el estudio que hizo Castelvania crearán nuevas aventuras para la arqueóloga Lara Croft. La actriz Hayley Atwell, conocida sobre todo como Peggy Carter en el MCU, será la encargada de darle voz a esta heroína. Este videojuego ya fue adaptado en dos ocasiones al cine con Angelina Jolie entre 2001 y 2003 y en una tercera cinta protagonizada por Alicia Vikander en 2018.

Por último, Peacock adaptará el videojuego Twisted Metal que contará como protagonista a Anthony Mackie, que protagonizará Capitán América 4. Peacock promete una serie en la que se mezcle la acción con humor corrosivo sobre ruedas. Tendremos que esperar a conocer más noticias sobre las adaptaciones de Netflix de videojuegos u otras plataformas de streaming.