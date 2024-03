El peor momento de Blanca Suárez: «Tuve que pedir auxilio»

Desde que ocupó un papel protagonista en ‘El Internado’, Blanca Suárez se ha convertido en una de las actrices más importantes de nuestro país y cada vez se saben más cosas sobre ella. Recientemente ha dado una entrevista y ha desvelado un dato que nadie conocía, causando una gran sensación entre su querido público. Antes de entrar en detalles debemos subrayar el esfuerzo que hace Suárez por no llamar la atención de la crónica social. Lleva mucho trabajando como actriz y todo el dinero que ha ganado hace referencia a su profesión. En ningún momento ha compartido su vida con la prensa, por eso puede pedir respeto y los reporteros nunca cruzan sus líneas rojas.

Blanca Suárez ha tenido relaciones con muchos rostros conocidos, pero ha optado por guardar silencios. Es muy discreta en todo lo que hace referencia a su esfera privada, por eso ha sorprendido tanto que haya dado un paso adelante junto a Dani Martínez. El presentador se ha mudado a Mediaset para conducir la nueva etapa de ‘Martínez y Hermanos’, proyecto que recientemente ha contado con la presencia de Blanca. La artista ha hecho una excepción y ha desvelado cuál es su mayor miedo: tiene pánico a las alturas y se bloquea en ciertas situaciones, por eso tuvo que pedir ayuda durante uno de sus viajes.

Blanca Suárez es la protagonista de ‘Me he hecho viral’, una película donde comparte reparto Enric Auquer. Con esta excusa se ha presentado en ‘Martínez y Hermanos’ y ha aprovechado que el foco estaba puesto en ella para intentar que el público le conociese un poco mejor. Esa es la razón por la que ha destapado su miedo irracional a las alturas, un miedo catalogado como acrofobia que también padece la cantante Chenoa. Esta última habló de dicha anomalía en ‘El Desafío’, el programa producido por 7 y Acción, la empresa de Pablo Motos.

El incidente de Blanca Suárez en Tailandia

Blanca Suárez es toda una aventurera. Le gusta vivir nuevas experiencias y siempre que puede hace algún viaje exótico, así que en cuanto tuvo ocasión hizo las maletas y viajó a Tailandia. Quería exprimir al máximo esta excursión, así que pensó que iba a disfrutar mucho visitando la torre más alta de la capital Bangkok. No contenta con eso, sacó un ticket para subirse a la atracción más popular de la capital: una pasarela de cristal. Como era de esperar, el experimento no salió bien y Blanca tuvo que pedir ayuda para regresar a suelo firme. «Tuve que pedir auxilio. Me tuve que sentar en el suelo de cristal y fui incapaz de mover un pie», le ha explicado a Dani Martínez.

El personal que estaba trabajando en el edificio anterior no tardó en tomar el control de la situación. Le explicaron a Suárez que debía dar unos pasos para salir de la atracción. Era la única forma que tenía para dar por finalizada la experiencia. La artista hizo un gran esfuerzo y logró salir airosa del problema, pero todavía lo sigue recordando como uno de los peores momentos de su vida. Eso sí, ha hecho una mención especial al hombre que le ayudó a no perder el control. «Entonces una mano amable vino, me abrazó y me dijo ‘vamos a tomar una cerveza’, y dije ‘sí’ y se solucionó».

Blanca está promocionando su nueva película, cuyo argumento es muy parecido a lo que le ha pasado. Su anécdota, igual que le sucede a la protagonista de su nuevo largometraje, se ha hecho viral. La artista intenta pasar inadvertida y siempre que puede hace caso omiso de la prensa. Respeta al máximo el trabajo de los reporteros, pero su intención es que el público hable de su trabajo y que no haga menciones a su vida personal.

«Fue terrorífico»

Blanca Suárez ha aprovechado el ambiente distendido del programa que presenta Dani Martínez para explicar cómo es su comportamiento fuera de cámaras. A pesar de que lleva mucho tiempo trabajando encima de los mejores escenarios y grabando las películas más taquilleras del momento, Blanca es una gran desconocida para una parte importante del público. Esa es la razón por la que ha explicado que tiene una gran capacidad para guardar las formas. Aunque no lo parezca, hay situaciones que le hacen sentir profundamente incómoda, pero tiene una virtud especial para guardar silencio y disimular al máximo.

«A mí no se me suele notar cuando estoy en pánico o muy nerviosa. Por fuera suelo ser bastante ‘pachorra’, pero por dentro era un colapso total. Fue terrorífico», a declarado sobre el incidente que sufrió en Tailandia. La protagonista de ‘Las chicas del cable’ ha sido completamente sincera y ha mostrado su faceta más desconocida. Ahora todo el mundo sabe cuál es su punto débil.

En concreto, el edificio que le hizo perder el norte fue la torre King Power MahaNakhon. Diseñado por el arquitecto Ole Scheeren e inaugurado en 2016, este edificio de 314 metros es una de las grandes atracciones de Tailandia. En el piso 78 hay un mirador donde los turistas pueden contemplar Bangkok. Fue allí donde acudió la exnovia de Mario Casas sin saber todo lo que iba a pasar después.